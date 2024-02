Mort du romancier, traducteur et poète Patrick Reumaux

« Traduire, c'est transmettre des formes. Un simulacre : devant le texte à traduire, le traducteur est en mouvement, il marque son territoire comme la fleur-insecte marque le sien », nous expliquait Patrick Reumaux à l'occasion d'un entretien à son domicile, en fin d'année 2014.

Né en 1942 à El Biar, dans ce qui était encore l'Algérie française, Patrick Reumaux bénéficie dans sa jeunesse du parrainage littéraire d'André Dhôtel, Prix Femina 1955 pour Le Pays où l'on n'arrive jamais. Poète déjà publié dans des revues, Reumaux voit son premier roman, La Jeune Fille qui ressemblait à un cygne, paraitre aux éditions Gallimard en 1964.

Il publie d'autres œuvres chez Gallimard, puis chez Balland, Phébus ou encore Klincksieck. Au sein de cette dernière maison, il crée la collection « De natura rerum », « consacrée aux règnes de la nature : botanique, science du vivant et minéralogie » et dont chaque volume « est pensé comme une création unique mêlant rigueur scientifique, plaisir de la lecture et plaisir des yeux ».

En mai 2023 parait dans cette collection Maison noire, un texte « dans lequel il traque les ombres qui errent sur le plateau ardennais de sa maison noire » à Semuy, dans la région Grand Est.

Ce 1er février est paru, à titre posthume, Dialogues avec la Gobeline, aux éditions Sous le Sceau du Tabellion.

Les deux protagonistes, la Gobeline Nessa na Gopaleen et le Farfadet Fergus MacNordie y dissertent avec panache et sans ambages des sujets qui leur sont chers, tour à tour dans une gare, une forêt, une salle de rédaction, sur le quai du métro, dans une église, un cimetière, un magasin de sous-vêtements, en vaporetto, sous un lit aux ressorts grinçants et plus souvent qu’à leur tour dans un pub enfumé. - Résumé de l'éditeur pour Dialogues avec la Gobeline

« Tout l’art et la fantaisie de Patrick Reumaux s’y déploient pour notre plus grand plaisir de lecture. Une occasion rêvée en outre de réviser ses classiques dans la joie et la bonne humeur », souligne l'éditeur.

L'art de la traduction

Par son œuvre de traducteur, Patrick Reumaux s'efforçait de démontrer, livre après livre, que la traduction « n'est pas une machinerie, mais un art ». Il s'est majoritairement confronté à des textes anglophones, notamment ceux de Dylan Thomas, Mervyn Peake, Flann O'Brien, Llewelyn Powys, Sheridan Le Fanu.

Mais il a aussi travaillé sur des œuvres d'auteurs italiens, dont Salvatore Quasimodo, Lucio Piccolo, Antonia Pozzi ou encore Alda Merini.

Patrick Reumaux partageait avec son mentor André Dhôtel une passion pour les champignons. Dans la collection « De natura rerum », il avait préfacé son Vrai mystère des champignons, illustré par Élisabeth Leyris et Christian Frund. Et s'était distingué en tant que mycologue, de nombreux confrères et consœurs lui rendant hommage sur des sites spécialisés et autres réseaux.

Photographie : Patrick Reumaux en 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)