Le Cycle de Gormenghast Tome 1 : Titus d’Enfer

Dans le labyrinthe des couloirs endormis de Gormenghast, les cris d'un nouveau-né viennent briser la monotonie dans laquelle le château et ses habitants étaient plongés depuis des années. Cet héritier que plus personne n'attendait réveille l'immense demeure jusqu'alors plongée dans une imperturbable langueur. Des salons aux cuisines, des tourelles aux bibliothèques, des cours aux toits escarpés, toute la maisonnée - membres de la famille, commensaux et valets - s'animent pour accueillir le futur soixante-dix-septième Comte de Gormenghast, Titus d'Enfer. Mais quel est cet héritage auquel le jeune Titus est promis ? Quels secrets cachent les recoins de Gormenghast ? Quel est le sens des nombreux rituels et cérémonies qui rythment la vie du château ? Mais encore : pourquoi rien, ou si peu, ne semble exister au-delà des murailles hautes comme des falaises ? Chef-d'oeuvre de la littérature fantastique, Le Cycle de Gormenghast est une déambulation surréaliste dans un château-monde aux proportions extraordinaires. Cette traduction révisée est accompagnée d'une préface de la fille de l'auteur et d'une introduction inédite de Neil Gaiman.