Le Prophète de Gibran Khalil Gibran a célébré ses cent ans

Publié initialement en 1923 en langue anglaise, Le Prophète a su captiver les esprits et s'élever au sommet du panthéon des classiques de la littérature universelle. Son style émouvant et sa profondeur intellectuelle se fusionnent pour créer une symbiose entre la mystique orientale et la philosophie occidentale, à travers des préceptes émanant d'un sage nommé : Al-Mustafa (l’Élu).

Un artiste entre Orient et Occident

« La terre est ma patrie et l'humanité ma famille. »

L'esthétique et l'éthique de Gibran se caractérisent par son mouvement entre l'Orient et l'Occident. Témoin de ce voyage, Gibran a grandi dans la petite ville montagneuse de Bécharré, au Liban, avant d'émigrer aux États-Unis avec sa famille à l'âge de douze ans pour échapper aux difficultés économiques auxquelles son père était confronté.

Son inspiration puise à la fois dans ses racines, qui se manifestent notamment dans ses poèmes empreints de nostalgie pour des paysages tels que la Vallée sainte, ainsi que dans la description de la modernité de la société américaine et de sa relation à la culture. En tant qu'enfant de ses deux pôles, ses créations artistiques et littéraires ont donné un nouvel éclat à la langue et à la littérature arabes, tout en offrant une dimension spirituelle à la littérature américaine.

Bien que ses écrits soient principalement en anglais, Gibran parvient à intégrer l'influence poétique arabe et la sagesse orientale dans son style unique. L'artiste démontre ainsi l'imbrication de ces deux univers en apparence opposés, qui finissent par se compléter pour exprimer des thèmes universels et procurer des méditations intemporelles. Cette passion embrasée trouve son apogée dans son œuvre majeure, Le Prophète, où il sublime l'union de ces formes d'appartenance au monde.

Ne dites pas : « J'ai trouvé la vérité », mais plutôt : « J'ai trouvé une vérité ». - Le Prophète : l’hymne à l’amour universel

Histoire d'un texte

Le Prophète a parcouru de nombreux voyages réflexifs et linguistiques, avant d’aboutir à sa forme finale en 1923. En effet, l'idée de créer une œuvre dont la quête serait d’unir les religions a germé lors de l'adolescence de l’écrivain. C’est à l'âge de quinze ans qu'il a rédigé le premier manuscrit du Prophète.

Écrit d’abord en arabe, il a retravaillé le texte à deux reprises, suivant les conseils de sa mère qui l'encourageait à laisser l'inspiration le guider jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité souhaitée. Après avoir achevé la troisième version, l'auteur s'est lancé dans sa réécriture en anglais. La journaliste et poétesse libano-égyptienne, May Ziadé (1886-1941), qui entretenait avec lui une profonde amitié épistolaire, l'a vivement encouragé à publier son œuvre.

Dès sa sortie en septembre 1923 chez l’éditeur Alfred Knopf, Le Prophète a connu un succès fulgurant, suscitant l'intérêt des maisons d'édition du monde entier qui se sont empressées de le traduire. La première version française est publiée en 1926, grâce à la poétesse américaine Madeline Mason-Manheim (1908-1990). Plus tard, une quinzaine de nouvelles traductions verront le jour dont celle de l'écrivain Jean-Pierre Dahdah, en 1995.

Souvent comparé à Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche (1844-1900), l'intrigue romanesque se déroule dans une ville fictive située au bord de la mer, appelée Orphalèse, où nous suivons le voyage du prophète Al-Mustafa, prêt à embarquer sur un navire qui le ramènera chez lui, loin de ces terres qu'il a appris à aimer au cours des douze dernières années.

La mer, qui appelle toutes choses, m'appelle moi aussi, et je dois embarquer. Car rester, bien que les heures brûlent dans la nuit, reviendrait à geler, à me cristalliser, à me figer dans un moule. Tout ce qui se trouve ici, je voudrais l'emporter. Mais comment ? - Le Prophète : l’hymne à l’amour universel

Avant son départ, les habitants d'Orphalèse recherchent les derniers éclairages d'Al-Mustafa sur des sujets qui les préoccupent tels que la liberté, le travail, l'amitié ou encore l'amour. Le prophète partage alors les trésors de sa sagesse séculaire et révèle les secrets de la nature humaine dans toute sa complexité. Il évoque la liberté en tant que force essentielle inhérente à chaque individu, en insistant sur son caractère précieux et sur la nécessité de chérir et de protéger ce pouvoir d’agir et de penser.

Amour etc.

À travers ses réflexions, l’Élu met en évidence la beauté du travail et s'éloigne des perceptions négatives préconçues. Car, cette activité est un moyen d'exprimer l'amour envers soi-même et envers autrui. Le sage encourage les gens à persévérer dans un métier utile, soulignant que cela ouvre la voie à la joie de vivre et permet de réaliser une partie de ses aspirations sur Terre. De l’ami, il dira qu’il « est celui qui répond à vos besoins. Il est le champs que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. Et il est votre table et votre foyer. Car vous venez à lui avec votre faim, et vous le recherchez pour obtenir la paix. »

Quant à l'Amour, le prophète explique que celui-ci ne se donne et ne prend que de lui-même. Puisque la dualité de l'amour consiste à préserver l’individualité de l’amant tout en étant lié à l'être aimé.

Outre les thèmes philosophiques qui animent cette œuvre emblématique, Le Prophète se distingue par son style, sa structure et son ton. Les phrases regorgent d'images allusives, de proverbes et de rhétoriques. La philosophie poétique de Gibran a réussi à capturer l'ineffable dans chaque phrase, chaque paragraphe et chaque page. L'auteur expliqua : « Je voulais être tout à fait sûr que chaque mot fut vraiment le meilleur que j'eusse à offrir. »

La raison et la passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme de marin. (...) Car si la raison gouverne sans partage, elle est une force contraignante ; tandis que la passion sans contraintes est une flamme qui se dévore elle-même jusqu'à l'extinction. - Le Prophète : l’hymne à l’amour universel

Au fil de dix décennies, cette œuvre d'art spirituelle s'est élevée au-delà des chiffres de vente à plus de dix millions d’exemplaires et de traductions dans 116 langues, pour toucher les âmes, les transformer et les conduire vers un sentiment de communion avec l'infini.

En prônant l'optimisme et l'espoir, Le Prophète se présente comme une méditation poétique qui véhicule des réflexions intemporelles et demeure une source d'inspiration inépuisable pour les lecteurs du monde entier, parmi lesquels le chanteur américain Elvis Presley (1935-1977) et l’actrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek.

Crédits photo : Benoît Prieur (CC0)