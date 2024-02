En 2021-2022, 13 % des ouvrages produits envoyés au pilon

De plus en plus surveillé, alors que la chaine du livre s'interroge sur son empreinte carbone et les moyens de la réduire, le taux de retour de la période 2021-2022 a été établi par le Syndicat national de l'édition. Il représente 19,3 % du volume d'ouvrages transportés vers les points de vente, soit entre 36.000 et 38.000 tonnes de livres, selon les années.

Réalisée par la commission Environnement et Fabrication du SNE en 2023, l'étude se base sur les données communiquées par un échantillon de distributeurs, qui ont ensuite été extrapolées pour couvrir l'ensemble du marché.

Sur la même période (2021-2022), le flux moyen « Aller », représentant les livres transportés sur les points de vente, équivaut à 192.600 tonnes (contre 199.100 tonnes sur la période précédente, 2018, 2019 et 2020). Le flux « Retour », soit les ouvrages invendus, pèse 36.900 tonnes.

Une fois récupérés par les distributeurs, les ouvrages retournés sont pilonnés (en moyenne 25.000 tonnes de livres par an), réintégrés dans le stock (en moyenne 8700 tonnes), ou triés par l’éditeur (en moyenne 3200 tonnes).

13 % des livres du flux Aller sont pilonnés et recyclés. 4,5 % des retours sont réintégrés dans le stock des éditeurs et 1,6 % rendus à l’éditeur.

Une tendance à la baisse

En réalisant un plus large panorama, de 2015 à 2022, le SNE indique que le flux aller a diminué de 9,4 %, et le flux retour de 20,4 %. Néanmoins, le taux de retour affiche une hausse en 2022, pour représenter 20,5 % des volumes transportés. 2020, année exceptionnelle pour le secteur du livre, affichait un taux très faible (18,2 %), quand 2021, en raison des craintes pesant sur l'approvisionnement en papier, est resté dans la même tendance (18,1 %).

En 2022, au contraire, « les taux de retours ont augmenté par effet de “rattrapage”. Ils restent, néanmoins, inférieurs à ceux de 2019 [21,9 %] », précise le SNE.

L'organisation se félicite de la gestion des invendus par la filière, et défend la possibilité des retours pour les libraires, qui permet « de minimiser leurs pertes financières tout en continuant à investir dans une grande diversité de titres pour leurs lecteurs ».

Une gestion particulière, propre au secteur du livre, qui pourrait être remise en cause par un projet de règlement européen sur les délais de paiement. Celui-ci prévoit d’imposer un délai maximum de 30 jours pour toutes les transactions entre sociétés et entre gouvernements et sociétés, pour les biens et les services. Le SNE, avec la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), poursuit son travail de lobbying afin d'obtenir une exception.

Si le recyclage des livres est un atout pour la filière, il « ne doit pas être un facteur de déresponsabilisation », souligne enfin le syndicat patronal : « [I]l n’est qu’une solution partiellement vertueuse. »

L'étude complète du Syndicat national de l'édition est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0