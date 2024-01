Au Japon, le suicide d'une mangaka interroge

L'autrice de la saga Harry Potter fait à présent plus parler d'elle pour sa transphobie que pour ses écrits. Elle est régulièrement la cible de boycott, voire d'autodafé. Cependant J.K. Rowling répond quasiment toujours avec détachement et ironie, et surtout, persévère dans ses attaques envers la communauté LGBTQ+. Pourquoi arrêterait-elle ? Les critiques la visant ne l'empêchent pas de s'enrichir de plus en plus chaque année...