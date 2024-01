Avec La faiseuse d'étoiles, Melissa da Costa remet 400 000 € à l'UNICEF

Depuis sept ans, l'UNICEF France et Le Livre de Poche se sont associés pour collecter des fonds essentiels à l'éducation des enfants, un pilier crucial pour l'avenir de notre planète. Leur dernière initiative implique que pour chaque copie vendue de La Faiseuse d'étoiles, deux euros sont directement alloués à l'UNICEF.

Ce partenariat, couplé à la générosité et la loyauté des lecteurs de Mélissa Da Costa, a permis de réunir la somme impressionnante de 400 000 euros depuis la sortie du livre le 7 juin 2023. Ces fonds sont vitaux pour soutenir les projets de l'UNICEF, en particulier le développement de deux écovillages à Madagascar.

« Depuis 7 ans, l’UNICEF France et Le Livre de Poche se sont associés pour publier des ouvrages qui [...] permettent de collecter des fonds en faveur des enfants partout dans le monde. Aujourd’hui, nous célébrons une belle aventure humaine », assure Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France.

« Ce chèque de 400 000 euros est bien plus qu'une somme d'argent : c'est une lueur d'espoir pour des milliers d'enfants. Nous sommes infiniment reconnaissants envers Mélissa Da Costa et Le Livre de Poche pour leur engagement exceptionnel dans cette cause cruciale. »

Ce texte, écrit à la naissance de son fils « s'est transformé en une ode à l'enfance, à l'innocence, à l'insouciance. Il exprime la capacité d'une maman à préserver les rêves d'enfant face aux drames. Quand Le Livre de Poche m’a parlé de ce projet avec l’UNICEF, c'était comme un signe du destin », explique Mélissa Da Costa.

« [I]l n’est pas né pour rien. Il prend aujourd’hui une dimension universelle, symbolisant la protection des petits garçons et des petites filles contre la malnutrition, le manque de soins, l'absence d'accès à l'éducation, contre les conflits qui les menacent dans le monde. »

Et d'ajouter que ce partenariat est devenu une responsabilité qu'elle porte envers les futures générations. Elle trouve une inspiration continue dans l'idée qu'un livre puisse apporter une contribution significative au changement des vies. La remise du chèque à l'UNICEF a été pour elle un moment chargé d'émotions profondes.

Forte de cette expérience réussie et désireuse de participer à des initiatives tangibles, Mélissa Da Costa s'engage à prolonger sa collaboration avec l'UNICEF, acceptant le rôle de marraine pour le prochain Prix UNICEF de littérature jeunesse, marquant ainsi une étape supplémentaire dans son engagement humanitaire et social.

À 33 ans, la romancière française, célèbre depuis son premier succès en 2019 avec Tout le bleu du ciel, s'est imposée comme l'auteure la plus lue du pays en 2023. La Faiseuse d'étoiles, témoigne d'une sensibilité artistique profonde, abordant avec finesse des thèmes universels tels que l'enfance, l'espoir et la résilience, confirmant sa maîtrise littéraire et son influence croissante dans le monde de la littérature française.

