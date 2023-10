Amazon continue de s'en mettre plein les poches, même en France

Le patron d'Amazon, Andy Jassy, a exprimé sa satisfaction quant à ces résultats, les attribuant à cette refonte logistique aux États-Unis, permettant « d'atteindre les délais de livraison les plus courts pour les membres Prime en 29 ans d'existence ». Une réorganisation d'un vaste réseau de distribution effectuée dans l'optique de minimiser les coûts et de se rapprocher des clients.

En septembre, Amazon a par ailleurs dévoilé Supply Chain by Amazon, une extension de son offre Fulfillment by Amazon, qui permet aux vendeurs d'utiliser sa logistique pour tous leurs canaux de vente, et pas seulement sur la marketplace. L'entreprise promet d'importantes économies grâce à son réseau logistique, incluant des réductions sur les coûts de transport et des remises sur les frais de stockage.

À voir plus tard pour les augmentations potentielles, comme sait si bien le faire l'entreprise façonnée par Jeff Bezos, après avoir attiré le plus de clients possible...

Un développement dans l'IA

L'activité publicitaire du géant américain a par ailleurs vu ses recettes augmenter de 26 %, à 12 milliards $. L'indicateur clé de sa rentabilité, le bénéfice opérationnel, a quadruplé pour atteindre 11,2 milliards $, dépassant largement les 7,7 milliards $ anticipés par une majorité d'analystes. En outre, AWS, la division cloud d'Amazon, a enregistré un chiffre d'affaires de 23 milliards $ au cours de ce même troisième trimestre, soit une croissance de 12%.

AWS occupe toujours la première place mondiale dans le domaine du cloud, surpassant ses deux plus importants rivaux, Google et Microsoft. Des investissements dans l'intelligence artificielle générative ont été initiées, afin de maintenir cette position au sommet.

Plus généralement, Amazon a intensifié ses efforts pour rester compétitif dans le secteur en plein essor de l'IA, en réponse au succès de ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft. Alexa, son assistant vocal, pourra bientôt rédiger des messages et des recettes sur commande de la voix.

Parallèlement, la multinationale américaine a injecté près de 4 milliards $ dans Anthropic, créateur de Claude, rival de ChatGPT. Toutefois, Microsoft et Google restent en tête dans ce domaine grâce à leurs innovations dans les moteurs de recherche et les applications.

Des chiffres à relativiser

Un beau bilan à nuancer, car, comme d'autres, Amazon a traversé une année 2022 difficile, marquée par le retour des acheteurs vers les points de vente physiques après la pandémie. Une période qui a conduit à une vague significative de licenciements, début 2023 : dans le monde, 27.000 postes ont été supprimés. Une réduction des budgets marketing et des dépenses en technologie et infrastructures, incluant les salaires des ingénieurs et les coûts des serveurs d'Amazon Web Services (AWS), complète le tableau.

« Le ralentissement de l'année dernière semble être derrière l'entreprise », analyse Zak Stambor, de l'agence Insider Intelligence, auprès de l'AFP. Ce dernier est catégorique : le géant américain « a dépassé les attentes ».

Plus d'un Français sur deux

En parallèle, Amazon a publié un rapport détaillant son utilisation dans l'Union européenne (UE), comme l'exige le règlement européen sur les services numériques (DSA). Le géant de la vente en ligne revendique 181 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE, dont 35 millions en France, soit plus de 50 % des Français qui utilisent Amazon chaque mois.

En Allemagne, l'entreprise américaine compte 60 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 38 millions en Italie. Amazon a également partagé des informations sur la modération, indiquant avoir retiré 274 millions de contenus non conformes. Parmi ces opérations, 73 millions étaient automatisées et 97 % étaient exactes, selon la multinationale.

Amazon a traité 8863 requêtes des autorités européennes concernant des contenus illégaux. Le distributeur explique par ailleurs lutter activement contre les faux avis, ayant pris des mesures contre 1841 utilisateurs pour cette raison et fermé plusieurs sociétés spécialisées dans ce type de services.

Le colosse du commerce en ligne fait enfin face à des enjeux judiciaires majeurs. En septembre, devant un tribunal fédéral de Washington, la Commission Fédérale du Commerce (FTC), épaulée par 17 États, a formulé des accusations contre Amazon.

Selon eux, la firme exploite sa position dominante pour influencer les prix, réprimer ses concurrents et imposer des tarifs excessifs à ses vendeurs. Amazon prévoit néanmoins des ventes robustes, entre 160 et 167 milliards $ pour le trimestre suivant, en projection des fêtes de fin d'année.

Crédits photo : Province of British Columbia, CC BY-NC-ND 2.0