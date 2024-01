Elsevier veut mettre l'IA au service de la recherche scientifique

Dans toute une variété de domaines, la fouille de textes et de données a changé la manière dont les chercheurs travaillent. Traitement de volumes inespérés il y a quelques années, gain de temps et d'efficacité... Les apports technologiques à la recherche, au quotidien, ne sont plus à prouver.

À l'heure où les programmes d'intelligence artificielle générative font l'objet de vives critiques pour leur exploitation d'œuvres protégées par le droit d'auteur, le géant de l'édition scientifique Elsevier présente son propre outil, tourné vers la recherche.

Scopus AI, une relation de confiance

Présenté en version alpha au mois d'août 2023, Scopus AI a été conçu pour générer rapidement et de manière fiable des résumés de travaux de recherche, mais aussi assister les chercheurs dans leur état des lieux de la littérature existante. La base de données utilisée n'est autre que Scopus, la source de résumés et de citations scientifiques du groupe.

Lancée en 2004, cette dernière cumule 27.000 revues de 7000 éditeurs scientifiques, avec 1,8 milliard de citations et 17 millions de profils d'auteurs.

À l'aide de Scopus AI, les chercheurs pourront explorer cette base de données, profitant de suggestions de l'IA : cette dernière pourra même identifier des domaines peu étudiés, ou des thématiques négligées par les pairs. L'outil traitera de la même manière les profils de chercheurs et chercheuses, identifiant les références dans chaque domaine.

Quid des biais technologiques, dont les intelligences artificielles génératives ne sont pas dépourvues ? Risque d'erreurs, de faux positifs, voire de discriminations, les propositions de la machine sont loin d'être infaillibles. Afin de limiter ces risques, Elsevier a placé Scopus AI sous la responsabilité du conseil de surveillance de Scopus, qui compte 17 membres — mais seulement 5 femmes, et de nombreux Britanniques.

« L'interface Scopus AI est intuitive, facile à utiliser, et permet au chercheur d'obtenir une vue d'ensemble d'un sujet, ainsi que d'identifier les auteurs et les approches, dans un parcours de recherche plus souple que par une recherche conventionnelle. C'est un outil précieux pour les analyses documentaires, la construction de cadres théoriques et la vérification des relations entre les variables, parmi d'autres applications qu'il est impossible de délimiter », garantit Elisenda Aguilera, chercheuse au sein de l'université Pompeu Fabra, en Espagne, qui a participé aux tests de l'outil.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0