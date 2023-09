Le “Facebook de la recherche” trouve un accord avec l'édition scientifique

Société allemande fondée en 2008, ResearchGate s'est installé dans les pratiques des chercheurs du monde entier. La plateforme cumule réseautage professionnel, façon LinkedIn, et réservoir d'articles et autres travaux, accessibles facilement et liés à leurs auteurs.

En 2017, deux éditeurs scientifiques attaquaient cependant le site : l'American Chemical Society et le groupe Elsevier portaient plainte pour diffusion illégale de documents sous droits, sans autorisation de leur part. L'action en justice s'était quelque peu retournée contre les éditeurs, lorsqu'une cour de Munich avait reconnu ResearchGate coupable de diffusion illégale, certes, mais aussi contesté le statut de titulaires de droits revendiqué par les groupes.

Un accord de diffusion

La Coalition for Responsible Sharing (Coalition pour un partage responsable), groupe d'intérêt qui représente les éditeurs scientifiques, annonce la signature d'un accord, lequel vient mettre fin aux actions en justice intentées en Allemagne et aux États-Unis.

« ACS, Elsevier et ResearchGate se sont entendus autour d'une solution technique qui permet aux auteurs qui ont publié des travaux avec ACS et Elsevier de les partager sur ResearchGate, d'une manière qui respecte le droit d'auteur. Des vérifications automatiques surviennent instantanément au moment de la mise en ligne, faisant gagner du temps aux chercheurs », précise James Milne, qui siège au conseil d'administration de la coalition et préside l'ACS.

À LIRE - Piratage : quatre éditeurs scolaires à l'abordage de LibGen

Cette solution automatisée indiquera aux chercheurs les possibilités de partage, notamment la diffusion publique de leurs travaux. Dans le cas contraire, il sera envisageable de partager des résultats de recherche de manière privée, avec des contacts de son réseau, pour répondre à une demande.

Les détails de l'accord mettant fin aux procès en cours ne sont, eux, pas connus.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0