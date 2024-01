L'attrape-coeurs : Quand Salinger envoyait balader tout Hollywood

The Catcher in the rye, connu en français sous le doux nom de L'Attrape-coeurs (Robert Laffont, trad. Annie Saumont), est un grand classique de la littérature du XXe siècle. Un des plus emblématiques de tous les titres emblématiques des dernières décennies. Le livre, comme son auteur J.D. Salinger, provoque la curiosité autant que les convoitises de l'industrie du cinéma.

Dans le roman, Holden se sent rejeté. Il est étranger au monde qui l'entoure et n'a d'affection que pour sa plus jeune soeur qui n'a pas encore subit la corruption à laquelle chaque adulte semble être condamné. Alors le jeune protagoniste erre en solitaire dans les rues et les bars de New York, il vient de se faire renvoyer de son pensionnat, refuse de l'annoncer à ses parents et a 2 jours à tuer avant les vacances de Noël. C'est l'occasion pour lui de faire le point sur la vie, sur ses camarades, sur sa famille, sur un peu tout. Il regrette le monde de l'enfance où tout lui parait plus vrai et qu'il est en train de quitter.

Parmi les acteurs qui rêvaient du rôle de l'adolescent rebelle, on retrouve Jerry Lewis, Jack Nicholson, Marlon Brando, Tobey Maguire ou Leonardo DiCaprio. Du côté des producteurs, Samuel Goldwyn a essayé, Weinstein et DreamWorks aussi, même Steven Spielberg s'y est cassé les dents. On imagine bien les gros chèques qui ont été envoyés et qui parfois ne sont même pas arrivés jusqu'à Salinger — c'est le cas pour la proposition du réalisateur d'E.T.

Car il est bien connu que l'auteur, qui s'est distingué en fuyant le feu des projecteurs, refusait toute adaptation cinématographique de ses oeuvres — et surtout de son grand classique. Non pas qu'il partageait la même aversion pour cet art que le personnage de son unique roman. Shane Salerno, réalisateur d'un documentaire qui lui est consacré, affirmait même que Salinger « adorait les films ». Et en 1938, à peine plus âgé que Holden, il tient pour le journal de son école une chronique dans laquelle il fait quelques critiques cinéma, nouvelle preuve de son amour pour le 7e art.

Cependant l'auteur américain n'avait pas envie de l'argent ni du succès ou de la vie de rockstar que pouvait lui offrir Hollywood, c'était exactement ce qu'il avait fui en se réfugiant à Cornish, toute petite ville du New Hampshire. Et il était aussi sûrement traumatisé par la première et seule expérience d'adaptation en 1949 d'une de ses nouvelles, par un réalisateur qui avait visiblement largement échoué dans son entreprise.

Enfin, dernier obstacle, et pas des moindre, à l'adaptation du chef-d'oeuvre de Salinger : les doutes de celui-ci quant à la possibilité de retranscrire fidèlement l'âme du roman à l'écran. « L'Attrape-cœurs est une oeuvre profondément romanesque... La force du livre tient à sa voix narrative, c'est sa particularité tout au long du récit. Le personnage ne peut être séparé de cette technique narrative à la première personne » écrivait-il à un producteur.

Retranscrire un style littéraire avec une caméra ?

L'intérêt du roman repose en effet dans ce monologue interne d'Holden qui se laisse aller à toute sa mauvaise humeur. Et la formule ne fonctionnerait certainement pas sans ce style caractéristique, sans la manière avec laquelle l'adolescent utilise les mots dans une narration originale et novatrice. J.D Salinger était perplexe concernant la possibilité de faire un film fidèle au flux de conscience qui remplit la majorité du livre, et transférer ce qui reste sur grand écran, ce que l'écrivain avouait être théoriquement possible, constitue, disait-il, une idée « assez détestable pour me convaincre de ne pas vendre les droits. »

Holden Caulfield peut donc continuer tranquillement sa balade dans New York, à râler sur les adultes et sur leur société, il ne finira pas dans un de leurs films qu'il haït tant. Son papa s'est chargé de laisser loin de lui les producteurs d'Hollywood qui voulaient s'emparer de lui. À moins que...

Les droits du roman appartiennent désormais à la famille de Salinger, ce dernier ne s'opposaient pas au fait que sa femme et sa fille, par exemple, puissent les revendre un jour, « comme une sorte de police d’assurance » déclarait-il dans une lettre reprise par le Guardian. Il faut aussi dire que l'oeuvre de Salinger tombera un jour dans le domaine public, mais selon la législation américaine actuelle (une oeuvre publiée avant 1978 conserve son copyright pendant 95 ans) cela ne devrait pas arriver avant 2046 — L'Attrape coeurs étant paru en 1951.

Il est cependant à noter que le réalisateur expérimental Nigel Tomm a réussi à faire un film The Catcher in the Rye. Mais il s'agit seulement de 75 minutes d'un écran bleu, ni plus, ni moins.

Crédits image : Photo de Salinger par Lotte Jacobi, Domaine Public / Martin Kraft — Travail personnel, CC BY-SA 4.0