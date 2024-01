Le dessinateur hongrois Attila Futaki est décédé

Il publie son premier livre, Spiral, en 2008 aux éditions Carabas et collabore par la suite avec Disney/Hyperion, Image comics, Dark Horse comics, Le Lombard et Glénat. En 2013, il sort le très remarqué Severed : destins mutilés, un comics d’épouvante, sur un scénario de Scott Snyder et de Scott Tuft.

En parallèle, il crée des illustrations pour les magazines The New York Times, The Atlantic, The Intercept, GQ, Forbes et Frakfurter Allgemeine Zeitung et enseigne la bande dessinée à l’université d’art appliqué de Budapest. Il est considéré comme le plus grand auteur de comics de sa génération en Hongrie.

Grand Angle publie en 2021 le polar noir Le Tatoueur qu'il avait réalisé sur un scénario de Matz pour un journal hongrois et complètement réadapté pour la publication en album. Cette première collaboration est suivie en 2022 par le magnifique Movie Ghost qu'il crée avec Stephen Desberg pour le label Grand Angle.

Crédits photo © FUTAKI ATTILA / Grand Angle