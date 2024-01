Correcteurs autoentrepreneurs : “Toute l'édition dévoie ce statut

« C'est une décision sévère. Sévère, mais juste », se réjouit Guillaume Goutte, secrétaire délégué des correcteurs au Syndicat du Livre CGT. L'organisation dénonce depuis plusieurs années le recours aux statuts de micro et autoentrepreneur par les lecteurs-correcteurs, qu'elle voit d'un mauvais œil lorsqu'il est utilisé par les employeurs pour se soustraire de leurs obligations.

Une « première historique »

Le 22 décembre dernier, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné les éditions Robert Laffont (groupe Editis) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et préjudice causé à la profession. Un jugement de première instance qui s'inscrit dans la procédure ouverte par une lectrice-correctrice estimant que le statut d'autoentrepreneuse lui avait été imposé par la maison.

Or, les relations de travail laissaient visiblement apparaitre un lien de subordination, une régularité des travaux confiés, ou encore des tarifs et des cadences décidés par Robert Laffont et non par la lectrice-correctrice, en toute indépendance. Autrement dit, la relation de travail s'apparentait à du « salariat déguisé », plutôt qu'à des échanges entre un prestataire et un client.

« Nous n'avons pas encore reçu le détail du jugement », nous précise Guillaume Goutte, « mais le juge a tenu à condamner Robert Laffont pour travail dissimulé, ce qui pourrait entrainer un volet pénal. L'État pourrait se saisir du cas, avec l'Urssaf, notamment, pour réclamer les cotisations non versées par l'employeur. »

La requalification de la relation de travail en salariat constitue « une première historique », selon le secrétaire, « qui montre que le statut d'autoentrepreneur est illégal pour l'emploi des lecteurs-correcteurs ».

Rocher de Sisyphe

Pour la section des correcteurs du Syndicat du Livre CGT, la victoire reste malgré tout douce-amère. « On mène en réalité la même bataille qu'il y a 10 ans contre le paiement des lecteurs-correcteurs en droits d'auteur », remarque Guillaume Goutte. Un autre moyen de contourner les cotisations sociales, pour les patrons, qui s'était heurté à plusieurs condamnations, notamment celles de Gallimard et Berger-Levrault.

« C'est un peu notre Rocher de Sisyphe : on arrive à éliminer un statut précaire pour qu'un autre apparaisse dans la foulée », déplore-t-il. La décision du juge départiteur serait toutefois suffisamment solide pour dissuader d'autres employeurs de céder aux sirènes du salariat déguisé, ou conduire des lecteurs-correcteurs à réclamer à leur tour une requalification.

Les éditions Robert Laffont ont un délai d'un mois pour faire appel. Nous avons tenté d'obtenir des commentaires de leur part, du groupe Editis et de l'organisation patronale, le Syndicat national de l'édition, sans succès. « Exercer le métier de correcteur ou de lecteur correcteur sous le statut d’autoentrepreneur n’est pas illégal, aucun texte ne l’interdit », expliquait le SNE en 2016, tout en rappelant qu'il était nécessaire de « bien veiller à respecter les règles propres à ce statut ».

Une recommandation loin d'être suivie, selon Guillaume Goutte : « On a rappelé à l'ordre Robert Laffont, mais toute l'édition dévoie ce statut. Chez Hachette, Editis, Larousse, on trouve des autoentrepreneurs à la pelle, qui cohabitent avec des correcteurs salariés. On leur propose le salaire net d'un correcteur travailleur à domicile [donc salarié, NdR], mais ils sont isolés, ne bénéficient pas des accords collectifs, de la mutuelle, d'une représentation syndicale et la collaboration peut s'arrêter sur un simple mail. Pour autant, le rapport de subordination est bien là. »

La lectrice-correctrice avait justement saisi le Conseil de Prud'hommes après la rupture de la collaboration avec Robert Laffont : après la requalification de la relation de travail en salariat, la rupture du lien de travail est elle aussi requalifiée, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tant que partie intervenante, le Syndicat du Livre CGT sera indemnisé au titre du préjudice causé à la profession. L'annexe IV de la convention collective de l'édition, en effet, fournissait bien les clés à Robert Laffont pour régulariser la situation de la lectrice-correctrice, en prenant en compte la fluctuation de la charge de travail.

« Il y aura d'autres affaires », annonce Guillaume Goutte après cette décision, « même s'il est nécessaire de bien préparer les dossiers présentés et l'avenir des lecteurs-correcteurs après la procédure, en leur trouvant un travail dans la presse, par exemple ». Dans tous les cas, le syndicat recommande de réaliser par écrit tous les échanges — et de retranscrire les communications orales —, puis de les conserver précieusement.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0