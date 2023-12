Après le best-seller L'Anomalie, Hervé le Tellier revient au printemps 2024

L'auteur a évoqué ce projet pour la première fois en novembre 2021 dans l'émission Laissez-vous tenter, animée par Yves Calvi et Bernard Lehut.

On attend par ailleurs toujours l'adaptation de l'Anomalie en série. Le scénario est le fruit d'une collaboration entre l'auteur et le cinéaste Antonin Baudry, connu pour son travail sur Le Chant du Loup et la bande dessinée Quai d’Orsay, écrite sous le pseudonyme d'Abel Lanzac. Ce dernier, qui est passé de la diplomatie à l'écriture de scénarios, a également adapté Quai d’Orsay pour un long-métrage réalisé par Bertrand Tavernier.

Le livre édité chez Gallimard, qui a vendu plus de 1,4 million d'exemplaires en grand format et en poche, et a été traduit dans le monde entier, explore les conséquences surréalistes d'un événement étrange affectant la vie de centaines de passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux se trouvent Blake, un père de famille respectable et tueur à gages ; Slimboy, une pop star nigériane ; Joanna, une avocate redoutable ; et Victor Miesel, un écrivain autrefois peu connu devenu soudainement culte.

Mathématicien de formation, docteur en linguistique, journaliste et membre de l'Oulipo depuis 1992 (président depuis 2019), Hervé Le Tellier propose une œuvre diversifiée incluant, entre autres, romans, nouvelles, poésie, et théâtre. Parmi ses œuvres notables, on trouve Sonates de bar, primé par la Bourse Thyde Monnier, Le Voleur de nostalgie et Eléctrico W, des nouvelles telles que Quelques mousquetaires et Cités de mémoire, ainsi que des essais comme Esthétique de l'Oulipo.

Au théâtre, Siréplikmacsimum et Mon dîner avec Winston. Il a par ailleurs collaboré à des projets d'opéra avec François Ribac et participé à des ouvrages collectifs, notamment Les Papous dans la tête ou Le Dictionnaire des Papous dans la tête. Il est enfin un préfacier prolixe.

