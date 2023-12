Grève chez Editis : “De belles paroles... mais rien de plus

En l’espace d’une trentaine de minutes, des représentants, des salariés des entrepôts de Tigery (Essonne) et Malesherbes (Loiret) se sont retrouvés au pied de l’immeuble : dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les employés du groupe Interforum (diffusion et distribution d’Editis) estiment être victimes d’une politique de « dévalorisation salariale », en regard de leurs collègues d’Editis. « C’est l’éditorial contre la logistique », lance quelqu’un. « On aimerait que les éditeurs nous rejoignent, mais ils sont moins libres. Ou alors on les empêche de l’être. »

Le fait que la CFDT y soit « pour l'instant », nuance-t-on, le syndicat majoritaire avenue de France, n'y est pas non plus étranger. Récemment, sa responsable Maryannick Le Du diffusait par mail un message dénonçant un article de ActuaLitté relatant les résultats historiquement bas d'Editis, ainsi que la faible rentabilité que le nouvel actionnaire avait découverts en reprenant l'entreprise à Vivendi. Pour un peu, nous aurions été accusés de communiquer des informations...

Les dernières propositions de la direction affichaient une hausse de 92,30 € pour les salaires jusqu’à 32.000 €, et 76,92 jusqu’à 55.000 €. « On ignore s’ils iront plus loin, mais nous sommes au pied de l’immeuble et nous ne bougerons pas non plus. » Vers 15 h, ils étaient plus d’une centaine massés, quand la direction invite une délégation se rendre dans les bureaux. « On fera des allers-retours pour porter la voix de chacun : personne ne sera oublié. Il s’agit de faire entendre les difficultés de tous les salariés d’Inteforum », assure une représentante de FO.

Denis Olivennes, arrivé dès 13 h, aura reçu des personnes remontées. « Ils partaient sur une base de 65 € brut par mois pour tout le monde jusqu’à 50.000 € brut annuels hors primes », rappelle une déléguée FO. Un fossé déjà constaté et que creusait plus encore la DRH adjointe, Albane Gallet, avec une communication interne des plus hasardeuses.

Elle plaçait la négociation des NAO à travers trois axes : « responsabilité économique » vis-à-vis des comptes du groupe, « égalité des traitement entre toutes les sociétés du groupe » et « justice sociale », avec une priorité pour les salaires moins élevés.

Sauf qu’en regard des résultats bénéficiaires d’Interforum, par rapport à d’autres structures du groupe Editis, la méthode de calcul ne tombe pas rond.

Le torchon brûle

Au terme d’une heure et demie d’échanges, le retour ressemble à une douche froide — et la température de chuter un peu plus encore. « De belles paroles, la promesse d’ateliers, mais rien ne change », nous lâche-t-on. Autour de la table des négociations, Pascale Rus, directrice générale adjointe, ainsi que Marie-Pierre Sangouard, responsable de la diffusion et Albane Gallet, DRH adjointe. « La DGA semble rompue aux négociations de ce genre, mais elle a aussi mesuré l’ampleur des chantiers à mener », nous rapporte un témoin.

« Pendant les échanges, Sangouard et Gallet discutaient entre elles, regardaient leur ordinateur, comme en retrait de la situation. Elles ont même abrégé la rencontre parce qu’il y avait une autre réunion en suivant. » Comprendre : la plénière, organisée régulièrement, exercice d’autocongratulation réunissant les commerciaux qui de l’avis collectif sera tout bonnement boycotté ce jour.

« Ils nous renvoient à la prochaine réunion NAO du 19 décembre, finalement pour gagner du temps. Ils ont compris l’urgence, mais la DGA a indiqué qu’il faudrait poursuivre les négociations avec Sangouard et Gallet », déplore une salariée. Sollicité par ActuaLitté, ni Denis Olivennes ni le groupe CMI France ne souhaitent commenter cette réunion. « Rus a reconnu l’urgence, tout en soulignant qu’il n’était pas possible de tout traiter. Sauf que Sangouard et Gallet connaissent l’urgence de cette situation : nous la vivons et l’endurons, notamment grâce à elles, depuis des années. »

La grève ne sera pas reconduite, mais les personnels d’Interforum réfléchissent désormais à une réaction ad hoc au cours des prochains jours.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0