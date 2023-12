Joy Majdalani et Anatole Tomczak, deux nouveaux membres du Stendhal Club

Lors de leur intronisation, Joy Majdalani et Anatole Tomczak ont chacun déposé une fleur sur la plaque de la rue Lucien-Leuwen à Paris, une rose pour Majdalani et une verte pour Tomczak, en hommage au roman inachevé de Stendhal, Le Rose et le Vert.

Le club a également souligné une citation de Germaine de Staël, mise en exergue par Stendhal dans son exemplaire de De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales : « La tyrannie peut servir au développement de la philosophie, mais elle porte une atteinte funeste à la littérature. »

Depuis sa fondation en 2011, le Stendhal Club a publié deux éditions de la Revue du Stendhal Club, Rose Stendhal et Vert Beyle et Stendhal et ses amis, et a réédité les Romans inachevés de Stendhal (Grasset, Les Cahiers rouges).

Le club est composé de douze membres, ne permettant pas les adhésions extérieures. Les membres fondateurs et votants sont : Charles Dantzig (président), Dominique Fernandez, Benoît Fuchs, Martin Bethenod, Teresa Cremisi, Christophe Honoré, Nicolas Idier, Joy Majdalani, Patrick McGuinness, Daniel Mendelsohn, Etienne de Montety et Anatole Tomczak.

Crédits photo : Stendhal Club