Vivendi projette de scinder ses structures pour “libérer son potentiel

Cette décote réduit sa capacité à investir dans la croissance de ses filiales, alors que Canal+ et d'autres entités comme Havas ou Lagardère connaissent de bonnes dynamiques, dans un contexte international riche en possibilités d'apport.

Pour « libérer pleinement le potentiel de développement de l’ensemble de ses activités », le directoire de Vivendi a suggéré au conseil de surveillance une scission en trois entités cotées séparément en Bourse. Une centrée autour de Canal+ pour les médias, une axée sur Havas pour la communication, et, enfin, une société d'investissement dans les secteurs de la culture et du divertissement, qui inclurait notamment la participation majoritaire au groupe Lagardère, récemment acquise.

Vivendi indique que Canal+ a augmenté son portefeuille à plus de 25 millions d'abonnés, dans environ 50 pays. Après l'achat de M7 et SPI, et des investissements stratégiques dans des sociétés comme Multichoice, VIU, et Viaplay, le groupe « se positionne favorablement pour exploiter d'autres opportunités de consolidation à l'échelle internationale ».

Havas, de son côté, est un des leaders internationaux en communication qui compte plus de 23.000 employés dans plus de 100 pays. Le groupe a acquis des entreprises ciblées, suivant une dynamique qui, selon Vivendi, « ouvre la voie à une accélération de son développement et à la poursuite de sa transformation réussie ».

3e volet de la potentielle scission, la société d'investissement envisagée par Vivendi détiendrait, elle, des parts dans la culture, les médias et le divertissement, incluant la participation majoritaire dans Lagardère, leader en édition. C'est dans cette partie là que se trouverait donc le groupe Hachette.

L'objectif affiché est de donner « à l’ensemble des activités les moyens humains et l’agilité financière nécessaires à leurs développements ». Un projet qui semble déjà avoir été adoubé par les marchés financiers puisque l'action de Vivendi a gagné 10 % ce matin-même.

