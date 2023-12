Partager sa passion d'éditeur : en Normandie, ouvre une librairie-café

Cette initiative, portée par les éditions In Octavo, donne vie à un espace librairie-café unique, animé directement par les éditeurs. L’objectif est de mettre en lumière la richesse, la diversité et l’excellence des publications des éditeurs de Normandie, embrassant des genres variés tels que la littérature contemporaine française et internationale, la littérature jeunesse, la bande dessinée, les beaux livres, les essais, les récits historiques, la poésie et les romans policiers.

Dans le but de rapprocher le public du monde de l’édition, de l’écriture à la production, de la conception à la distribution, des activités destinées à tous les publics seront proposées.

L’association réunit Cahiers du temps, Dodo vole, FL éditions, In Octavo, La Marmite à Mots, Le Soupirail, Les Petites Manies, Motus, Phloème, Plumes de marmotte, Point à la ligne, Signes et balises et Vert pomme. Au cours de ces journées, les éditeurs et éditrices de ces structures seront présents pour raconter leur métier, exposer leurs ouvrages et accueillir les lecteurs.

« Rencontrer nos éditeurs-artisans, c’est soutenir leur travail, défendre la diversité culturelle et encourager une approche qui respecte l’écosystème du livre, tout en préservant la liberté de pensée », assure l’association.

L’inauguration aura lieu le mercredi 20 décembre à 18 h, à l’angle de la rue du château et de la rue de l’arsenal.

La Fabrique Ô Livres : exprimer la Normandie

Fondée par Caroline Triaureau, éditrice de La Marmite à Mots (présidente), Emmanuelle Viala-Moysan, éditrice des éditions Le Soupirail (vice-présidente), Fabienne Germain, éditrice des éditions Zinédi et François Louchet, éditeur de FL éditions, elle s'est donnée a pour mission de :

• fédérer et promouvoir les activités éditoriales, artistiques et culturelles de ses membres

• organiser ou participer à des événements et manifestations artistiques et culturelles

Les membres de l’association s’obligent à respecter plusieurs critères essentiels : leur siège social doit être établi en Normandie, ils doivent exclusivement pratiquer l’édition à compte d’éditeur, honorer le droit d’auteur, et soutenir la législation sur le prix unique du livre.

REPORTAGE - L'édition normande s'émancipe avec La Fabrique ô Livres

« La Fabrique ô livres accueille également toute personne désireuse de promouvoir l’édition indépendante créative. Nous invitons ceux qui partagent nos valeurs à nous rejoindre dans notre combat pour la diversité littéraire et pour une chaîne du livre plus éthique et responsable », encourage l'organisme.

Elle a aussi ouvert un pôle éditorial, au coin de la rue Mme de Lafayette et de la rue Casimir Périer, près de la ZAC Coty, du mardi au samedi de 10 h à 19 h, depuis le 23 novembre.

Ce pôle éditorial compte sur une boutique qui présente la richesse, la diversité et la qualité éditoriale des éditeurs normands : littérature française et étrangère contemporaine, jeunesse, BD, beaux livres, essais, récits historiques, poésie, polars... Elle offre également des expositions d’artistes installés en Normandie et organise régulièrement des animations : ateliers jeunesse, rencontres-lectures, conférences...

Crédits photo : La Fabrique ô Livres