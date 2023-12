Daniel Giraud (1946-2023), accord parfait entre sa pensée et sa vie

Disparition du poète taoïste et libertaire

Visite à Daniel Giraud dans le Couserans (Ariège), sa bergerie de Sentenac d’Oust, petit village haut perché face au Mont Valier, un triangle réjouissant, « vue imprenable » de sa terrasse.

Pour s’y rendre, il fallait lui donner rendez-vous au bout d’un pré, abandonner sa voiture et traverser des clôtures de fils barbelés en ne craignant pas la boue. L’hôte m’invita à loger derrière un rideau et à faire une toilette minimale dans un évier où il apporta venu de je ne sais où un seau d’eau glacée. Repli en Ariège donc après des voyages nombreux en Asie, au temps de Katmandou, et au bénéfice de sa connaissance autodidacte du Chinois.

Je l’avais entendu sur France Culture racontant cela, et plus tard en 2015, dans une émission encore podcastable, sa passion de bluesman à l’harmonica et guitares électriques ou pas. De ses concerts de cafés, sans doute ses amis de Saint-Girons, son dernier lieu de vie, ont-ils encore quelques souvenirs.

Lié aux poètes de la Beat Generation, il en avait la grande générosité et la modestie ; un ami commun, Claude Pélieu, traducteur des Américains de ce mouvement ne pouvait que l’embrasser dans sa « constellation ». Il fut un des sujets de nos conversations.

Même si sa bibliographie, qui compte pas mal de livres épuisés chez des éditeurs divers, donne une particulière connaissance de l’Astrologie (35 leçons publiées, entre autres, et il me montra un livre publié chez Albin Michel), c’est surtout le penseur du Tao que l’on retiendra. Les fiches d’internet le nomment essayiste, c’est plus que cela. Interrogé, le poète Philippe Jaffeux, connaisseur des penseurs orientaux, en dit : « Il est le seul en France, à ma connaissance à avoir éprouvé le Tao, les autres, grands spécialistes, cependant, sont surtout des commentateurs. »

Il s’est fait traducteur des grands poètes chinois, du Tao Te King, du Yi King et du Sin Ming, traduit par « Gravé à l’esprit », un des plus anciens textes traditionnels qui s’opposait à Confucius. Épuisé, le livre voyait une nouvelle édition revue à l’Atelier de l’agneau, mais Daniel Giraud a mis fin à ses jours le 6 octobre, alors que la sortie du livre était le 15.

Le paquet de livres prêt à partir vers lui est resté sur la table, Wikipedia signalant sa mort. Tout de suite, commentaires des amis qui connaissaient son dernier livre Tout doit disparaitre, publié au début de l’année. Le poète libertaire s’y fait virulent contre l’État, refuse les compromissions de ses collègues écrivains. Selon un lecteur, Julien Starck, « un journal désespéré, un écrit testamentaire ». « Éveillé », arrivé à la sagesse ultime. Tout doit disparaitre et lui aussi, lui dans le TOUT.

« silencieux et paisible

lumineux et incandescent »

(extrait du Sin Ming Gravé à l’esprit)

Françoise Favretto, Atelier de l'Agneau Éditeur et revue L'Intranquille

Photographie : Daniel Giraud, à Saint-Girons, en 2015 (Soriana69, CC BY-SA 4.0)