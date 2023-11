Matita : des silent books de l’Italie au Salon de Montreuil

Pour l’instant, Matita a publié deux premiers albums. Le premier, paru en 2023, s’intitule 1 (sous-titre : Viceversa). Il a été confié au studio d’architecture AMArchitectrue, dirigé par Stefania Agostini et Luca Mostarda, ainsi qu’à l’illustratrice française Catherine Cordasco.

1 s’adresse à la fois à ceux qui étaient enfants au tournant des années 1980 et 1990 et à ceux qui sont enfants aujourd’hui, en 2023. Il se compose de onze scènes représentant la vie quotidienne de ces dernières décennies. Le protagoniste est un enfant qui, au fil des années, devient parent.

Ainsi, sans texte et uniquement par l’image, quarante années d’une vie qui pourrait appartenir à n’importe qui et se dérouler n’importe où sont racontées. Les illustrations représentent des espaces symboliques, tels que la chambre d’enfant, la cuisine, l’école, la gare, la piscine, ainsi que de nombreux détails et objets. Les jeunes lecteurs sont invités à reconnaître de nombreux objets de leur vie quotidienne et encouragés à développer leur sens de l’observation.

"Venise en douze éléments"

En 2023, un deuxième volume de la collection est sorti. Intitulé 2 (sous-titre : WOW), il a été réalisé par le duo Venice in Pattern (ViP), composé d’Ilaria Pittana (architecte et chercheuse) et d’Ilaria Pitteri (graphiste et web designer).

Le livre se compose de vingt-quatre illustrations évoquant la ville de Venise, lieu de naissance des autrices et de la maison d’édition. Vingt-quatre formes et illustrations sont les protagonistes du livre : douze éléments naturels, urbains et iconiques sont illustrés, dans les pages impaires, par un sens du détail minimal et abstrait, tandis que dans les pages paires, ils sont présentés dans un style plus facilement identifiable. Il s’agit d’un livre interactif, qui stimule la curiosité et l’esprit d’observation des enfants et des adultes à travers les lignes et les formes.

La deuxième publication de la maison d’édition, tout comme la première, s’accompagne d’une collection de créations spéciales, des objets artisanaux uniques qui célèbrent la ville de Venise.

L’engagement écologique

Le livre 2, tout comme le précédent, 1, est imprimé avec des encres végétales et du papier provenant de forêts certifiées. La production des livres Matita est 100 % made in Italie.

Matita défend les valeurs de durabilité, de créativité et d’innovation, comme l’explique sa fondatrice dans un communiqué de presse : « Matita est née de la volonté d’offrir aux enfants non seulement des livres au contenu original, mais aussi des objets — qu’il s’agisse de livres, d’estampes ou de cahiers — fabriqués de manière exemplaire.

Cela signifie, d’une part, privilégier la production locale à Venise, berceau de l’édition, pour garantir une qualité irréprochable, le respect des traditions séculaires et des normes éthiques. Cela veut dire aussi choisir des matières premières respectueuses de l’environnement, comme le papier fourni par Favini, fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées et d’énergie verte. »

Une production made in Italie

Favini, partenaire de la maison, est une entreprise italienne située près de Venise, qui, depuis les années 1990, développe des papiers respectant les principes de l’économie circulaire.

Le papier de maïs Favini Crush, utilisé par Matita pour certaines impressions en édition limitée, fait partie de la nouvelle gamme de papiers écologiques, fabriqués à partir de sous-produits de la transformation agroalimentaire (en l’occurrence le maïs) qui remplacent jusqu’à 15 % de la cellulose des arbres.

Par ailleurs, Matita a également choisi Alga Carta, un type de papier créé dans les années 1990 à partir des algues de Venise, comme support d’une nouvelle série d’impressions.