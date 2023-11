Portrait d'auteur par les lecteurs : Dominique Barbéris, autrice à lire plus que lue

La romancière Dominique Barbéris débuta sa carrière de romancière avec La Ville, paru chez Arléa en 1996. Lauréate des Deux Magots en 2008 avec Quelque chose à cacher, elle compte parmi les lauréates des prix de la Rentrée littéraire. Partons donc à la découverte… de celles et ceux qui la lisent.

L'Académie fait un petit four...

Avec 81 % de lectrices, on conclurait aisément que le genre littéraire de l'autrice favorise cette féminisation. Toutefois, les grands lecteurs du panel Babelio s’avèrent très féminisés. Donc, de grandes lectrices. Néanmoins, Dominique Barberis est lue par 17 % de femmes de plus que la moyenne. Si on compare l'auteur à la littérature blanche, son lectorat est seulement très légèrement plus féminin : +5 %.

Académiciens contre Nancéiens

Il semble, à ce titre, que l’attribution ce 4 septembre du Prix des libraires de Nancy — Le Point, lors du salon, ait eu plus d’impact auprès des usagers de Babelio. Ils ont manifesté un intérêt supérieur lors de la semaine qui a suivi l’annonce nancéienne : le verdict du quai Conti rendu le 26 octobre les a moins passionnés, comme le démontre le graphique ci-dessous. Pourtant, sur la toile, le prix des Immortels a suscité nettement plus d’articles dans la presse que celui de Nancy. Va comprendre, Charles…

Nombre de lecteurs ayant recherché ce titre par semaine

Les chiffres, terribles chiffres

En revanche, en examinant le nombre d'ajouts à leur sélection par les usagers, on constate que le prix de l'Académie est certes moins impactant pour la découverte que le prix de Nancy, mais s'avère plus efficace pour la prescription en ventes.

Nombre de lecteurs ayant ajouté ce titre à leur bibliothèque par semaine

De fait, les semaines 36 et 37 cumulées affichent un peu plus de 1100 romans écoulés, contre 2900 en 43 et 44. Un mieux, certes, sans plus.

En revanche, le choix 2023 de l’Académie française n’emballe pas les foules. Pour l’heure, Une façon d’aimer dépasse tout juste les 15.300 ventes au moment où nous publions : volume demeure nettement au-dessus des autres titres qui tournent entre 2000 et 6000 exemplaires. Seul Quelque chose à cacher fait figure d'exception avec 12.595 ventes en grand format, puis 16.595 de mieux en poche.

Lauréat 2022, Le Mage du Kremlin, de Giuliano Da Empoli cumule aujourd'hui plus de 425.000 exemplaires selon Edistat, mais la comparaison n'a pas de sens : son roman était sorti au printemps 2022, avec 82.985 clients avant d’obtenir le prix de l’AF. Et dans la foulée du Prix, 16.289 acheteurs se ruèrent sur le titre la semaine suivant la récompense… L’actualité aidait malheureusement le livre de Da Empoli : la Russie avait envahi l’Ukraine depuis plus de sept mois.

Pour 2023, les esprits retors imagineront un pied de nez : l’Académie n’ouvrit ses portes aux femmes qu’en 1980, avec l’entrée de Marguerite Yourcenar. Et à ce jour, on ne recense que six Immortelles sur les 40 personnes qui siègent : le lectorat de Barberis, principalement féminin, a-t-il rejeté un prix remis majoritairement par des hommes ? Cela ne saurait être...

Dominique Barber-wish ?

En revenant à Babelio Data, que lisent d'autre les lectrices de Dominique Barberis ? La réponse amuse : elles affichent un tropisme très… gallimardien. Parmi leurs romans favoris, on retrouve La Nourrice de Francis Bacon, de Maylis Besserie, Mon enfant, ma sœur d’Éric Fottorino, ou encore Jean Hatzfeld, Aurélien Cressely et Natacha Appanah (publiée au Mercure de France, filiale du groupe Gallimard).

Les lecteurs de Dominique Barberis aiment aussi...

Soulignons par ailleurs que si l’âge moyen du lectorat de littérature française est de 37 ans chez Babelio, celui de la romancière s’approche des 52 ans.

Et pour l’anecdote, près de 46 % des utilisateurs qui ont ajouté ses livres à leur profil ne les ont soit pas encore ouverts soit pas encore achetés, un point particulièrement notable. De fait, les usagers du réseau affirment en effet à 81 % avoir lu les titres qu’ils associent à leur compte — et l’on passe à 87 % pour la littérature française.

Statistiques de lectures revendiquées

Ratio entre lectures envisagée et réalisées par Babelio Data

Dans le cas de Dominique Barbéris, on aurait affaire à une autrice plutôt Pile à Lire que Pile déjà Lue. Le constat se retrouve d’ailleurs pour ses autres œuvres, bien que dans une moindre mesure. Les prix littéraires suscitent régulièrement cette curiosité, qui ne se convertit pas toujours en lecture effective — pas plus qu'en ventes, dans le cas présent.

Pour en savoir plus sur Babelio Data, contactez-les à data@babelio.com.

Crédits photo : Amin Maalouf et Dominique Barberis © Académie française