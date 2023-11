Guillaume Musso de retour en mars 2024

Guillaume Musso est l'un des écrivains contemporains les plus populaires en France, connu pour ses romans mêlant romance, suspense et éléments surnaturels. Né le 6 juin 1974 à Antibes, son premier grand succès est Et après... (XO éditions), publié en 2004.

Ses romans, comme La Fille de papier, Central Park et Un appartement à Paris, sont appréciés pour leur mélange de réalisme et de fantastique, ainsi que pour leur accessibilité et l'importance mise sur les émotions des personnages.

Son dernier roman Angélique, paru en 2022 chez Calmann-Lévy, s'est écoulé à 423.993 ex. selon Edistat, en attendant une version poche. L’Inconnue de la Seine, paru lui de 2021, affiche près d'un million de ventes, tous formats confondus, toujours selon Edistat.

Musso pèse tellement dans les revenus du groupe Lagardère que l'absence de nouveau livre en 2022 a été cité comme un facteur expliquant la baisse de 5 % du CA du groupe... Quelqu'un d'autre devrait changer la donne, et faire les affaires d'une certaine famille Bolloré.

À LIRE - La Symphonie des monstres : Marc Levy, mais aussi Ken Follett

En 2022, son roman La Jeune Fille et la Nuit a été adapté en une mini-série de six épisodes diffusée sur France 2. Cette adaptation a vu la participation d'acteurs tels que Ioan Gruffudd, Grégory Fitoussi et Vahina Giocante.

Crédits photo : illustration - Alexandra Fuller / Unsplash