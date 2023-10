Sarah Rivens et Cédric Sapin-Defour font les affaires de Lagardère

Avec 767 millions € de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, Lagardère Publishing essuie un léger repli, de 1,6 %, par rapport à la même période de l'année passée. Rien de véritablement surprenant, toutefois, sur un marché du livre qui connait une contraction notable, tout juste atténuée par des prix des livres en augmentation.

D'ailleurs, sur l'ensemble de l'année 2023, aujourd'hui, les résultats restent positifs, avec un chiffre d'affaires qui dépasse légèrement les 2 milliards €, soit +0,9 % en données publiées et +0,3 % en données comparables.

Quelques best-sellers

Si la plus forte baisse du CA se trouve aux États-Unis (- 5,2 % sur ce trimestre), la France n'est pas loin derrière, avec un recul de 5 %. La faute à Guillaume Musso, qui n'a pas produit de nouveau roman depuis Angélique (Calmann-Lévy, 2022).

Heureusement pour les affaires de Lagardère Publishing, un certain Nicolas Sarkozy — administrateur du groupe Lagardère — a commis Le temps des combats (Fayard), qui a franchi la barre des 60.000 exemplaires vendus (chiffre Edistat). Autres succès, Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour (plus de 100.000 ex. vendus) et La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pascot (plus de 80.000 ex. écoulés), qui sauvent le trimestre. Le rapport cite aussi L’Enragé de Sorj Chalandon, qui a dépassé les 60.000 ouvrages vendus.

On change de dimension avec deux autres titres, dans le domaine de l'illustré : la saga Captive de Sarah Rivens, qui accumule plus de 700.000 exemplaires vendus en trois tomes, et Fallen Angel de Camille Creati (près de 70.000 exemplaires) consolident également les résultats.

Toujours en France, Lagardère Publishing compte, pour son quatrième trimestre, sur les ventes de L'Iris blanc, nouvel album d'Astérix attendu en librairie le 26 octobre prochain... Astérix et le Griffon, paru en octobre 2021, s'est écoulé à plus de 1,68 million d'exemplaires...

Un environnement « incertain »

Les deux autres marchés où Lagardère Publishing opère sont mieux portants. Le Royaume-Uni affiche 5,6 % de mieux sur le trimestre, grâce à Holly de Stephen King ou à Fourth Wing de Rebecca Yarros, et d'autres titres performants sortis il y a quelques mois.

Du côté hispanophone (Espagne et Amérique latine), le CA gagne 9,3 % grâce à une réforme scolaire espagnole et de bonnes performances du marché grand public au Mexique.

« Dans un environnement économique et géopolitique incertain, le groupe Lagardère demeure confiant dans sa capacité à maintenir un niveau élevé de résultats », indique la multinationale. Le segment éditorial « devrait maintenir des performances relativement similaires à celles de 2022 », annonce ainsi Lagardère.

Rappelons que, le 9 juin 2023, la Commission a autorisé l'acquisition de Lagardère par le groupe Vivendi, à deux conditions : la cession de 100 % du capital du groupe Editis, ainsi que celle du titre Gala. Le groupe de Vincent Bolloré a proposé IMI, la structure du Tchèque Daniel Křetínský, pour reprendre Editis, candidature que la Commission européenne examine actuellement. Aucun mot sur le sujet, en tout cas, dans la communication de Lagardère.

Les résultats annuels 2023 seront dévoilés le 27 février 2024.

Photographie : siège du groupe Lagardère © Lagardère