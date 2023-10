Les éditions ActuSF ont trouvé un repreneur, Jérôme Vincent associé au projet

« Les derniers mois ont été un enfer, mais je suis à présent soulagé que l'aventure continue », nous confie Jérôme Vincent, avant de tout de suite nuancer : « Je mesure néanmoins tout le travail qu’il reste à faire. »

Un duel entre deux repreneurs

Une première offre de reprise a été proposée dès cet été, au moment où l'entreprise ActuSF était placée en redressement judiciaire. Elle n'avait pas souhaité inclure Jérôme Vincent dans le projet. Avant une seconde, portée par Pollen Diffusion et le groupe éditorial Salomon-Sansonnet, où cette fois-ci, le fondateur de l'aventure ActuSF y avait pleinement sa place : « Les discussions étaient satisfaisantes avec les deux structures, et ils avaient envie de travailler avec moi. Quand on a face à soi des yeux qui brillent en parlant de SF et de Fantasy, ça aide », décrit Jérôme Vincent.

Les deux offres ont été déposées et chaque partie auditionnée après l'officialisation de la liquidation judiciaire le 4 septembre dernier, jusqu'à la décision du tribunal : « Évidemment c’était stressant, car les enjeux sont réels », nous confirme celui qui risquait de perdre son bébé. Un temps suspendu, et finalement « nous avons été avertis de la décision ce week-end, et avons reçu la lettre officielle ce matin », raconte le directeur historique d'ActuSF.

Il s'agit pour Pollen Diffusion d'une première incursion dans l'édition, qui assumera la responsabilité de la distribution, tandis que la diffusion sera assurée par CED-CEDIF : « C'est en cohérence avec nos valeurs de soutien et de défense de l'édition indépendante », explique Pollen Diffusion dans un communiqué signé par les deux co-fondateurs du groupe éditorial Salomon-Sansonnet, Laura Salomon et Nicolas Sansonnet, le président de Pollen Diffusion Benoît Vaillant, sa directrice générale Caroline Hermoso, et Jérôme Vincent.

Ce dernier relève : « Comme ActuaLitté l'évoquait dans un précédent article, on a eu pas mal de soucis avec un ancien distributeur, alors que le distributeur actuel soit impliqué activement dans le projet ne pourra que nous être favorable. »

Quant au groupe Salomon-Sansonnet, il a été lancé en septembre 2022 à la suite de l'acquisition des éditions La Part Commune par ses co-fondateurs.

Un programme éditorial dès printemps 2024

Les fonds et la marque ont été rachetés par le consortium, et une nouvelle société a été créée, « Les nouvelles éditions ActuSF », avec un nouveau programme éditorial qui doit être dévoilé au printemps 2024, « en concertation avec les auteurs et autrices », mais toujours fidèle à l'ADN de la maison : la SF et l'Imaginair. Il s'appuiera par ailleurs sur tout ce qui a été construit sur plus de 20 ans.

Dans cette optique, « tout commence maintenant », résume Jérôme Vincent. Une première mission : récupérer les stocks, rassurer les libraires et les auteurs, et « se remettre au boulôt », « pour que les livres soient de nouveau disponibles en librairies le plus rapidement possible », déclarent les signataires du communiqué.

Nicolas Sansonnet nous donne des précisions sur sa page Linkedin : « Plus de 60 auteurs français et étrangers ont renouvelé leur confiance en nous, notre programme éditorial 2024 est déjà tracé, nos étagères sont remplies des succès passés, et nous sommes inondés de vos encouragements ! »

Avec la création d'une nouvelle structure, les auteurs de la maison ont la possibilité, soit de proroger leur contrat s'ils acceptent les nouvelles conditions offertes par la maison, soit de reprendre leurs droits : « Une grande majorité rempilent avec nous », confirme Jérôme Vincent.

Première polémique ?

L'annonce de cet ActuSF version Pollen Diffusion, groupe éditorial Salomon-Sansonnet et Jérôme Vincent n'a en revanche pas fait que des enthousiastes : l'autrice chez Mnémos, 1115 et Le Livre de Poche, et membre des Aventuriales, Luce Basseterre, a partagé sur sa page Facebook : « Soutien total aux auteurices qui viennent d'apprendre par les réseaux sociaux que leur ME (Maison d'édition) a été reprise par Pollen et qu'iels sont OK avec ce choix. »

Un message énigmatique, qu'elle explicite dans une réponse à un commentaire de l'écrivaine Jeanne-A Debats : « Ils ont bien failli couler Voy'el et ont coulé d'autres ME, pas sûr que ce soit les plus réglos sur le marché », avant de nuancer son propos dans une réponse à un autre commentaire de l'autrice de De Gueules : « Perso, d'où je suis, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais qui m'inquiète, parce que perso, Pollen, ce n'est pas un bon souvenir et j'aime bien Jérôme. Toutefois, je sais qu'une partie de ses auteurices sont très inquiètes et pas juste trois ou quatre, hein et je peux les comprendre. »

Jeanne-A Debats de son côté, explique : « Perso, j'ai renouvelé ma confiance à Jérôme PARCE QUE de TOUS les éditeurs du milieu, c'est celui avec lequel tout s'est toujours bien passé dans le respect et l'amitié. J'avais déjà des offres hein ? Parfois très tentantes financièrement. Mais bosser ensemble, c'est aussi autre chose que le fric. Je n'avais pas vu Pollen parce que j'ai à peine lu les papiers que m'a envoyé Jérôme (parce que : voir plus haut). Perso, je le suivrai tant que possible. Hail to actusf reborned. »

Face aux interrogations soulevées par Luce Basseterre au sujet de Pollen Diffusion, Jérôme Vincent a également réagit : « Tu sais, pour Pollen, je suis assez vieux maintenant pour savoir que tout le monde a toujours quelque chose à dire sur le distributeur. Ça riait sous cape quand on était chez Harmonia, ça levait les yeux au ciel quand on était chez MDS, et ça avait des tics nerveux quand on parlait du passage chez Hachette. »

Et de développer : « L'important c'est d'être juste dans tout ça. Oui, il y a eu un passif avec Voyel. Mais attention, d'abord c'était il y a quelques années. Par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes tailles ni les mêmes structures de maisons d'édition (parce qu'il faut bien comprendre que chaque maison est très spécifique dans son histoire et sa structure). Enfin, depuis quelques années, Pollen n'est plus diffuseur. Ils sont "juste" distributeurs. Il y aura donc un diffuseur, CED Sedif. C'est un duo qui marche. Je connais quelques éditeurs dans leur catalogue. Nous serons chez des gens sérieux. Autre point, pour avoir fréquenté 3 autres diffuseurs/distributeurs, chacun a ses forces et ses faiblesses. À l'éditeur de les connaître et de jouer avec. Laissez-moi travailler avec eux, je vous en dirai plus d'ici un an ou deux. »

Grâce de l'échec

Après un premier revers avec le dépôt de bilan, Jérôme Vincent revient avec une expérience inestimable : « Je souhaite à tous d’échouer, c’est très enrichissant. Je n'ai pas toutes les idées pour tout changer en mieux, mais j'ai une connaissance qui me sera très utile pour cette nouvelle aventure. »

Les nouvelles éditions ActuSF concluent : « S'ouvre désormais une phase de reconstruction, d'échanges et de cogitations. Nous sommes tous et toutes très enthousiastes face à ce nouveau défi. »

ActuSF est né initialement en tant que fanzine dédié à la science-fiction et à l'univers de l'imaginaire. Créé par un groupe d'amis passionnés dans les années 80, il a évolué pour embrasser l'ère numérique en 2000, se transformant en un site web d'actualités. Parallèlement, l'équipe lance des compétitions de nouvelles littéraires dont les sélections aboutissent à la publication de recueils. C'est ainsi que l'aventure éditoriale commence.

Au départ, ils privilégient l'auto-distribution, avant, en 2011, qu'une collaboration avec Harmonia Mundi s'établisse. La structure se développe alors, tout en conservant son essence. Avec une quarantaine de publications annuelles ces derniers temps, les éditions ActuSF possèdent l'un des catalogues les plus prestigieux de l'imaginaire en France.

Des auteurs et personnalités de renom comme Ariel Kyrou, Anne Besson, Jeanne A. Débats, le populaire youtubeur de la chaîne Tronche en biais, Thomas C. Durand, l'éminent biographe de H.P. Lovecraft, S.T. Joshi, et même George R.R. Martin y ont figuré. En 2013, elle initie le mouvement des Indés de l’imaginaire, en collaboration avec Mnémos et Les Moutons électriques.

Crédits photo : ActuSF