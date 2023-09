Sarkozy chez Fayard : pari perdu ?

Avec 14.544 ventes sur la semaine 35 (du lundi 28 août 2023 au dimanche 3 septembre), d’après les estimations qui seront définitives sous 48 heures, force est de le constater : le nouvel essai de Nicolas Sarkozy ne prend pas. En cumulé depuis la sortie le 19 août, l’ouvrage afficherait donc, à cette heure, moins de 38.000 exemplaires écoulés (37.593, précisément, données GfK).

Pour mémoire, entre le 19 et le 27 août, 23.049 bouquins avaient trouvé preneur.

Quittant L’Observatoire pour Fayard — en toute transparence vis-à-vis de son ancienne éditrice — Nicolas Sarkozy n’aurait pas misé sur la bonne maison. « D’autant que la promotion s’achève, ou est quasi achevée. À quelques dates près dans des librairies, désormais il sera compliqué d’arriver à 200.000 exemplaires », souligne un libraire, qui s’enorgueillit d’ailleurs de n’avoir pas proposé le titre.

Est-ce la nouvelle date de parution qui a provoqué ce chamboulement ? « Pour ses précédents essais, la publication s’effectuait fin juillet [2020, Le Temps des tempêtes, ndlr] ou fin juin [2019, Passions, ndlr]. » Même les formats poche suivaient cette saisonnalité, l’année suivante — l’idée de sortir à ces périodes venait de l’ancien président en personne.

Habile, jusqu’à ce que l’on passe des tempêtes aux combats : la parution au 19 août aura considérablement réduit la portée commerciale, les librairies s’axant en effet sur la rentrée littéraire. Et ce, alors que ses Mémoires profitaient pleinement de la saison estivale, ou pré-estivale : creuse, sinon plus calme.

Il suffit de le mesurer : Le Temps des tempêtes, en première semaine de vente, réalisait 25.000 exemplaires, mais 43.000 de plus en deuxième. Il culmine à 186.351 en GF et 11.807 en poche quand Passions enregistre 212.999 exemplaires en grand format et 21.857 en poche (données : Edistat).

Pour certains, la différence de résultats entre les deux titres attestait de l’érosion déjà en cours. « De plus en plus éloigné de la vie politique, empêtré dans des affaires juridiques sans fin, et condamné à porter un bracelet électronique depuis le 17 mai, pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des écoutes… S’il n’existe pas de mauvaise publicité, il se manifeste parfois des prises de conscience », sourit un éditeur. Évidemment, l'avocate de l'ex-PR s’est pourvue en cassation, pour empêcher qu’on pare son client d’atours si incommodants.

Et l’éditeur de conclure : « Envisager que sa parole trouverait un écho aussi important que pour les précédents ouvrages relevait d’une étrange gageure, pour Monsieur 30 %. Ce serait plutôt moins 30 %. » Voir moins 45 % de fait. Connu pour demander 30 % de droits d’auteur sur les ventes de ses livres (ce qui fut délicat à faire passer auprès du précédent diffuseur, Flammarion), tout en refusant une avance sur droit, Nicolas Sarkozy aurait gagné à changer de stratégie, en changeant de groupe...

La France pour la vie, paru en janvier 2016 chez Plon pointe, à 155.757, quand Tout pour la France (Plon itou) sorti le 23 août 2016 a atteint 75.840. « Je me suis battue comme une dingue pendant un an pour le convaincre », indiquait à Libération Isabelle Saporta, nouvelle PDG de Fayard. La question est : tous les combats méritent-ils d’être menés ?

Crédits photo : Thomas Bresson, CC BY SA 2.0