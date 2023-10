Décès de la romancière américaine Louise Meriwether

Les éditions Philippe Rey, qui publiaient en mars dernier le premier roman de l'autrice américaine Papa courait les paris (traduit par Romaric Vinet-Kammerer), viennent d'annoncer le décès de Louise Meriwether.

Née le 8 mai 1923 à Haverstram, New York, Louise Jenkins Meriwether est la troisième et l'unique fille d'une fratrie de cinq. Elle grandit à Harlem, avec une enfance marquée par les périodes de chômage de son père maçon, Lloyd Jenkins, qui « courait les paris » durant la Grande Dépression, tandis que sa mère était employée de maison.

Bien que confrontée à ces défis dès l'enfance, Louise termine ses études à la Central Commercial High School de Manhattan. Elle suit ensuite des cours du soir tout en travaillant comme secrétaire, et décroche une licence en anglais de l'Université de New York. Après son mariage avec Angelo Meriwether, elle déménage d'abord dans le Midwest, puis à Los Angeles. Malgré son divorce, elle garde le nom de Meriwether.

Dans les années 1960, Louise devient reporter pour le Los Angeles Sentinel, un des plus anciens journaux afro-américains. En 1965, elle obtient un Master en journalisme de l'Université de Californie à Los Angeles. Durant cette période, elle croise le chemin de Malcolm X, James Baldwin et Mohamed Ali. Elle rejoint Universal Studios en 1965 comme analyste de l'histoire afro-américaine, et en 1967, l'atelier d'écriture de Budd Schulberg. C'est là qu'elle commence à écrire Papa courait les paris.

De retour à New York à la fin des années 60 pour veiller sur sa mère malade, elle s'engage dans le groupe anti-Apartheid Black Concern et milite pour la paix. Elle compte dans son entourage Maya Angelou et Rosa Guy.

Suite au succès de Papa courait les paris en 1970, elle écrit d'autres ouvrages comme Fragments of the Ark et Shadow Dancing, ainsi que des biographies jeunesse de figures afro-américaines emblématiques, dont Rosa Parks et Dr. Daniel Hale Williams.

Dans son unique roman paru en français — dans une traduction de Romaric Vinet-Kammerer — elle fait cruement le constat de la place que laisse la société américaine à une petite fille noire. James Baldwin y voyait le premier témoignage sérieux, tendre et brutal, à adopter cette perspective.

À l’été 1934, nulle part les effets de la Grande Dépression ne sont plus criants qu’à Harlem, où sont établies Francie, douze ans, et sa famille. Dans l’incapacité de trouver un travail, le père s’adonne à une série de paris pour les infimes éclats d’espoir qu’ils promettent, mais jamais n’exaucent ; la mère rapièce les vêtements, court les ménages, essaie péniblement de joindre les deux bouts ; tandis que Junior, le frère aîné, est entraîné dans la vie dangereuse des gangs de rue. Francie, elle, est une grande rêveuse, qui sent néanmoins dans sa naïveté d’enfant qu’il y a des risques partout, surtout pour une fille noire à l’aube de son adolescence, qu’il s’agisse d’aller au cinéma ou de traverser son quartier. Harlem, source de tous les dangers, mais aussi lieu d’amour et de tendresse, refuge où s’expriment l’humour, la colère et la vitalité d’une communauté solidaire.

« Louise Meriwether a raconté ce que signifie être un homme ou une femme noirs dans ce pays. Elle a ainsi livré l’état des lieux d’une tragédie majeure. C’est un accomplissement considérable. » écrit-il dans la préface qu'il rédige pour Papa courait les paris.

