J'ai compris qu'un jour j'allais mourir” : décès de la Nobel Louise Glück

« Je trouve que cela lui ressemble beaucoup d'avoir découvert son cancer quelques jours seulement avant d'en succomber », note la poétesse Jorie Graham, qui fut l'élève de Louise Glück. « Toute sa sensibilité, à la fois sur la page et en dehors, se développait tout autour de cette colonne vertébrale du temps. »

La poésie et la mort

Née en 1943 à New York, dans une famille de juifs originaires de Russie et de Hongrie, Louise Glück est très tôt exposée à la mythologie grecque et aux récits médiévaux, des influences constantes de son œuvre poétique. Cette dernière s'ouvre d'ailleurs dès son plus jeune âge, avec une propension à l'écriture précoce.

Au cours de son adolescence, l'idée de la mort génère une forte angoisse pour la jeune Louise Glück, qui développe une anorexie mentale et entame une longue psychanalyse, laquelle l'amènera même à s'écarter de son cursus scolaire.

« J'ai compris qu'un jour j'allais mourir », expliquait-elle dans un recueil d'essais, paru en 1994 et inédit en français. « Ce que je savais encore plus, d'une manière vive, viscérale, c'était que je ne voulais pas mourir. »

Pour faire face à cette angoisse lancinante, Glück se tourne avec ferveur vers la poésie : « L'avantage de la poésie sur la vie, est que la poésie, si elle est suffisamment affûtée, peut durer », avait-elle écrit, rappelle l'Associated Press.

Professeure et mentor

À la fin des années 1960, les poésies de Glück font leur apparition dans plusieurs publications, de Mademoiselle à The Nation en passant par The New Yorker. Parallèlement à plusieurs emplois de secrétaire, Louise Glück continue d'écrire, inlassablement, et, en 1968, publie Firstborn, son premier recueil (The New American Library, 1968).

S'ensuit une traversée du désert, dont l'issue sera découverte par la poétesse avec l'enseignement de la poésie, au Goddard College, dans l'État du Vermont. Une activité qui deviendra une partie importante de son œuvre, jusqu'à la nourrir et la susciter.

Sa poésie reste néanmoins rivée à son existence, faite de hauts et de bas, comme un divorce au cours des années 1970, l'incendie qui ravagea son domicile au début des années 1980, la disparition de son père ou un second divorce, en 1996. À chaque fois, la poésie de Glück, cathartique, érudite et fulgurante, l'aide à reprendre pied.

Sa carrière a été émaillée d'un nombre impressionnant de récompenses, dont un American Academy of Arts and Letters Award in Literature (1981), un Prix Pulitzer (1993), jusqu'au Prix Nobel en 2020. Elle fut aussi Poète lauréate des États-Unis, en 2003-2004.

En France, son œuvre a essentiellement été découverte à l'occasion du Prix Nobel de Littérature : en 2021, les éditions Gallimard publiaient ainsi L'iris sauvage, dans une traduction de Marie Olivier, bientôt suivi par Averno et Meadowlands (également traduits par Marie Olivier).

Photographie : Louise Glück, en 1977 (Gerard Malanga, domaine public)