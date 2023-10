La Poste émet un timbre en hommage à Jorge Semprún

Jorge Semprún, né à Madrid en 1923 et décédé à Paris en 2011, rédige la majeure partie de son œuvre littéraire en français. Après la défaite républicaine en 1939, la famille aisée de Semprún se réfugie en France. Jorge poursuit ses études à Paris et s'inscrit ensuite à la Sorbonne pour étudier la philosophie.

En 1942, il rejoint la Résistance française et le Parti communiste espagnol. Impliqué dans des opérations clandestines pour acheminer des armes aux maquis de l’Yonne et de la Côte-d’Or, il est arrêté par la Gestapo et déporté à Buchenwald. Il joue un rôle actif dans l'insurrection du camp, avant que le camp soit libéré par les forces américaines en 1945.

Membre dévoué du Parti communiste espagnol, entre 1953 et 1962, Semprún coordonne la résistance au régime de Franco, opérant souvent sous des pseudonymes. Il est élevé à des postes de direction au sein du parti et travaille également dans les pays de l'Est.

De 1988 à 1991, il sert comme ministre de la Culture sous le gouvernement socialiste de Felipe González. Il décède en 2011 à Paris, il sera enterré avec le drapeau républicain espagnol.

L'œuvre éclectique de Semprún, qu'il entame en 1963, comprend des romans, des mémoires, des pièces de théâtre et des scénarios pour des réalisateurs renommés, Costa-Gravas en tête, lui valant plusieurs récompenses.

Ses écrits comme Le Grand Voyage, L'Évanouissement, Quel beau dimanche, Le mort qu'il faut, L'Écriture ou la Vie et Vingt ans et un jour dénoncent souvent les horreurs de la guerre, témoignant de son passé terrifiant sous la Gestapo et à Buchenwald. D'autres œuvres explorent ses années clandestines pendant le franquisme, son exil en France et la période post-franquiste (Autobiographie de Federico Sanchez ou La Deuxième Mort de Ramon Mercader).

A LIRE — Narges Mohammadi : femme, Prix (Nobel), liberté

480.000 exemplaires du timbre seront mis en circulation le 20 novembre 2023, jour du centenaire de la naissance de l'écrivain espagnol.

crédits photo : Dinkley — Travail personnel, CC BY-SA 3.0