Nouveau report pour le procès de Pinar Selek, en 2024

En juin 2022, la Cour suprême de Turquie annulait le quatrième acquittement dont avait bénéficié Pinar Selek, lequel remontait à 2014. La machine à broyer de la justice turque se mettait donc de nouveau en branle, visant la sociologue pour des faits qui se sont déroulés en 1998.

Cette année-là, à Istanbul, une bonbonne de gaz explose au marché aux épices — de manière accidentelle, a priori —, et Selek se trouve accusée d'avoir fomenté un attentat. Elle est emprisonnée pendant deux ans et demi, avant d'être acquittée par la justice turque. Ce qui aurait dû marquer la fin d'une persécution politique — l'autrice s'intéresse entre autres au sort des populations kurdes — n'était en fait que le début.

En 2006, 2008, 2011 et 2014, l'innocence de Pinar Selek fut reconnue par la justice. Rien n'y fait : après l'annulation de l'acquittement de 2022, le harcèlement reprenait. Réfugiée en France en 2011, Pinar Selek a acquis la nationalité française en 2017. Dès 2013, Ankara effectuait une demande d’extradition auprès de l’État français et réclamait qu’Interpol la place sur une liste rouge, sans succès.

Plusieurs mois d'attente

Ce 29 septembre, le procès de Pinar Selek s'est rouvert pour aussitôt être suspendu, jusqu'à une prochaine audience, fixée au 28 juin 2024.

Françoise Cotta, avocate de l'autrice, a tout de même pu réclamer à la cour « la justice » et l'abandon des poursuites, rapporte l'AFP. « Pinar Selek est devenue le symbole de la lutte pour la liberté démocratique », a-t-elle rappelé.

Le propre père de l'accusée s'est présenté à la barre, pointant l'aspect surréaliste de cette procédure à rallonge : « J'ai 90 ans, il ne me reste plus longtemps à vivre et cette affaire ne fait que traîner. » Pinar Selek, elle-même âgée de 51 ans, a subi ce harcèlement judiciaire pendant la moitié de son existence, déjà.

À LIRE - Une autrice qui persiste face à la justice...

Des personnalités politiques françaises se sont déplacées au procès, pour soutenir Pinar Selek. « Cette pression dure depuis 25 ans, c'est humainement impossible » a commenté Pascale Martin, députée France insoumise de la Dordogne. « Pinar est française, Macron doit intervenir en sa faveur », exhorte pour sa part Raphaëlle Primet, conseillère de Paris et déléguée au maire du 20e en charge de l'économie culturelle, de la vie nocturne et des préemptions des lieux culturels.

Il faut saluer le courage de Pinar Selek, qui persiste et signe, sans céder à l’intimidation, à la menace, et aux persécutions. L’attitude courageuse de Pinar constitue l’antithèse de cet homme rampant qu’elle a étudié. Face à la soumission à la violence qui conduit à sa reproduction, elle brandit les armes de la sociologie, armes pacifiques mais intellectuellement acérées et désenchanteresses, déconstruisant les mécanismes de la violence physique et ceux de la violence symbolique qui la légitime, les dévoilant dans leur triste banalité moutonnière et réitérative. – Gisèle Sapiro, Pinar Selek ou l’antithèse de « l’homme rampant »

La Ligue des droits de l’Homme et la Fédération internationale pour les droits humains, organisations présentes lors du procès, appellent à l'abandon des poursuites : « Pinar Selek défend courageusement les droits humains et la justice sociale. Elle est aussi une chercheuse et une écrivaine féministe qui porte la voix des minorités, qu’elles soient kurdes, arméniennes, LGBTQI+. C’est pour cela que Pinar Selek est victime d’un acharnement judiciaire de la part de l’État turc », estiment-elles.

Photographie : Pinar Selek, en 2014 (illustration, Internaz, CC BY-NC-SA 2.0)