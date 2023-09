Another day in Paradise : un inédit de Truman Capote découvert

Parti pour faire des recherches autour de l’auteur du Facteur sonnera toujours deux fois, James M. Cain, ce dernier a poussé sa curiosité vers l’auteur de De sang froid (trad. Raymond Girard), qu’il connaît bien. Il met alors la main sur un carnet « florentin à volutes rouges et or », ayant appartenu à Truman Capote, dans lequel il découvre une histoire écrite au crayon par l'auteur lui-même.

Une œuvre caractéristique

Le texte, intitulé Another Day in Paradise et publié dans le numéro 70 de The Strand, met en scène la journée d’une Américaine, Iris Greentree, dans la Sicile où elle s’est installée. Elle se laisse convaincre par un homme usant de ces charmes d’investir toutes ses économies dans une villa. Après avoir réussi son coup, ce dernier disparaît finalement, la laissant abandonnée et isolée...

« Il contient, comme beaucoup d’autres ouvrages de Capote, des éléments autobiographiques, ainsi que son style caractéristique : des descriptions évocatrices, un humour ironique et des personnages trop humains », avance le magazine dans la présentation de son dernier numéro.

Une œuvre qui renvoie au « premier amour de l’écrivain », la nouvelle : « Voici une histoire inoubliable de l’auteur américain par excellence du milieu du siècle », conclut le média.

Entre Agatha Christie et John Steinbeck

Le magazine américain né en 1998 et dédié à la publication de fictions, d’interviews d’auteurs et d’œuvres de grands noms de la littérature, se targue d’avoir accueilli des textes inédits de Shirley Jackson, Ernest Hemingway, Raymond Chandler, H.G. Wells, Agatha Christie, Dashiell Hammett, Tennessee Williams, Louisa May Alcott, John Steinbeck, ou encore Ray Bradbury.

Son inspiration britannique, fondée en 1891 à Londres, a notamment édité de nombreux épisodes des aventures de Sherlock Holmes signés Arthur Conan Doyle. Sa couverture rouge caractéristique et ses illustrations détaillées en ont fait l’un des magazines les plus reconnus de la période édouardienne, attirant des millions de lecteurs, avec une combinaison, là aussi, de fiction, d’articles et de critiques. Au fil des ans, le média décline, avant de cesser sa publication en 1950.

Une vie difficile

Truman Capote est né en 1924 à La Nouvelle-Orléans et mort en 1984. Ses romans les plus célèbres sont Petit Déjeuner chez Tiffany, publié en 1958 et adapté en film par Blake Edwards avec Audrey Hepburn, et De sang froid, édité en 1966 et adapté pour le cinéma par Richard Brooks. Dans cette seconde œuvre, il propose une exploration clinique d’un terrible fait divers établissant Capote comme pionnier du roman dit non-fictionnel.

Ses addictions à l’alcool et aux médicaments l’auront handicapé dans sa vie personnelle et son écriture, provoquant sa mort prématurée à l’âge de 59 ans. Celui qui fut abandonné à cinq ans par sa mère aborda le thème de la dépendance et de l’autodestruction dans son roman inachevé Prières exaucées (trad. Marie-Odile Fortier-Masek), publié après sa disparition.

