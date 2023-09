Lauréats de la première bourse de création sonore La Plume de Paon

Attribuée à deux lauréats francophones, elle est destinée à permettre aux bénéficiaires de se libérer de certaines contraintes matérielles pour développer leur projet d’écriture, et à les accompagner dans la réalisation d’un livre audio ou d’une création sonore inédite. Ces deux projets feront l’objet d’une présentation à l’occasion du Festival du livre audio et du podcast de Strasbourg qui se tiendra entre le 13 et le 25 mai 2024, à l’occasion de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024.

Le 22 septembre 2023, à l’occasion des premières Régionales du livre audio et du podcast qui se sont tenues au siège de la Région Grand Est, le jury a annoncé le nom des deux lauréats retenus, parmi des candidatures émanant de plusieurs pays, France, Belgique, Allemagne, Côte d’Ivoire, Ghana, Rwanda, Togo, Tunisie :

• Imèn Moussa pour son projet Raconte à Baya

• Antoine Jaunin et Thibaud Delavigne pour leur projet Rush

Le jury a souligné la qualité des 29 candidatures représentant une grande variété de genres (poésie, conte pour enfants, thriller, récit épistolaire, roman, opéra, etc.) et la diversité des profils des porteurs de projets, écrivains, plasticiens, créateurs sonores, journalistes, documentaristes, ou encore réalisateurs.

Résumé du projet : Raconte à Baya

Il s'agit d'un projet destiné aux enfants de 6 à 12 ans, qui revient sur les sagas enracinées dans l’inconscient collectif des « khrafat », les contes populaires tunisiens. Au cœur d’une histoire principale, l’idée est de créer un échange entre deux générations : le grand-père Hèdi qui jouera le rôle de « raoui », le conteur et sa petite fille Baya. Comme un voyage à travers le temps et les lieux, leurs échanges nous permettront de découvrir trois courtes histoires de femmes ayant marqué les imaginaires : « Ommi Sissi », « El Ghoula » et « Djazia Hilalia ».

Imèn Moussa

Docteure en littératures française et comparée, elle est chercheuse et directrice de la rédaction pour Trait-d’Union Magazine Algérie. Elle est auteure de deux essais sur la littérature des femmes dans le Maghreb et d’un recueil de poésies en langue française.

Rush, résumé du projet :

1961. Désert algérien. Un homme est retrouvé mort au cœur de la zone interdite où la France conduit ses essais nucléaires. Chargé d'enterrer l'affaire, un gendarme local va lever le voile sur un spectaculaire projet de coup d'Etat.

RUSH est un projet de thriller audio qui met en scène les déchirements de la société française et les grands bouleversements des années 60 - la décolonisation, les trente glorieuses, l’avènement du nucléaire - en les projetant dans un cadre grandiose, au service d’une intrigue menée tambour battant.

Antoine Jaunin et Thibaud Delavigne

Journaliste et auteur, Antoine a été pigiste culture et éducation durant plusieurs années, avant de se consacrer pleinement à la création d'œuvres de fiction et de documentaires. Quand il n’écrit pas des films de genre ou des livres de science-fiction pour ados, il écoute la radio pour y puiser l’inspiration.

Plus enclin à explorer le terrain qu’à user les bancs de la fac, Thibaud crée une structure associative culturelle à Montpellier en 2007. Il rejoint ensuite Radio Clapas, une radio locale. Il y devient journaliste et animateur. Il dirige ensuite Radio Campus Paris et rejoint la rédaction de StreetPress.com avant de créer L’Officine, agence d’écriture et de production de podcasts.

Crédits photo : Lee Campbell / Unsplash