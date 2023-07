La Bibliothèque nationale suisse collecte des articles de Wikipédia

La Bibliothèque nationale suisse travaille en partenariat avec Wikimedia CH, une association qui encourage la diffusion du savoir libre en Suisse, a annoncé cette dernière ce 17 juillet.

Depuis son lancement en 2020, le projet a déjà rassemblé plus de 125.000 articles et prévoit d’ajouter environ 5000 articles chaque année. Les contenus sont collectés dans les quatre langues nationales, à savoir le français, l’allemand, l’italien et le romanche. Pour le moment, la collection regroupe des archives qui s'étendent sur la période 2012-2023.

“Des archives à long terme”

Contrairement aux versions disponibles en ligne, les articles archivés ne pourront plus être modifiés à long terme a expliqué mercredi dans La Matinale de la RTS, Barbara Signori, responsable du portail des collections numériques (e-Helvetica) de la Bibliothèque nationale suisse (Berne).

« Mais après, on va chercher les articles qui ont été modifiés et on va archiver l’article modifié aussi », poursuit-elle. Les articles ne sont donc jamais effacés. Les versions modifiées sont simplement rajoutées. « C’est important pour les générations futures de voir le développement de ces informations », estime Barbara Signori.

Un catalogue à enrichir

Les archives sont répertoriées dans le catalogue de la bibliothèque Helveticat et peuvent être consultées via e -Helvetica Access, le portail d’accès aux collections numériques de la Bibliothèque nationale. Il est important de noter que cette compilation n’est pas exhaustive d'après le communiqué.



En plus du texte, la Bibliothèque nationale prendra aussi en compte les images, graphiques, audios et vidéos intégrés dans les articles de Wikipédia. Les informations telles que la liste des auteurs, les conditions de licence en vigueur et les métadonnées seront également conservées.

