Inflation : une rentrée scolaire sous tension

« Je ne veux pas que les Français doivent faire le choix de se restreindre sur la consommation entre produits alimentaires et produits d’hygiène. Je ne veux pas qu’ils se serrent la ceinture et soient obligés de changer d’enseigne pour trouver des prix plus bas », assurait Bruno Le Maire dans son intervention sur BFM.

Se serrer la ceinture, or not se serrer la ceinture

Pour la 3e année, la plateforme de vente d’occasion Momox présente une étude portant sur les tendances de consommation. L’accent est porté sur la rentrée des classes avec une première conclusion : 30 % des Français ont opté pour la seconde main dans leurs différents achats. Et 42 % envisagent de le faire pour l’avenir.

Les fournitures et manuels scolaires représenteraient ainsi 21 % des achats réalisés, et les livres 49 %. De même, 60 % des Français sont principalement motivés par la volonté de faire des économies. Plus de 20 % d’entre eux sont préoccupés par l’écologie. Pour la rentrée scolaire, 45 % ont déjà vendu des articles d’occasion, dont 33 % dans le but de réaliser un bénéfice. 35 % des Français optent pour des vêtements et chaussures d’occasion pour la rentrée.

En 2023, face à une inflation de 11,3 % sur les fournitures et une baisse des dépenses de 4 %, les ménages ont cherché à réduire leurs coûts. L’achat et la revente d’articles d’occasion pour la rentrée sont courants : 61 % des -24 ans et 50 % des 25-44 ans achètent d’occasion, 58 % et 46 % de ces tranches d’âge revendent. Les dépenses se répartissent entre livres (49 %), vêtements (35 %), fournitures (21 %) et cartables (18 %). 60 % privilégient le coût, 20 % l’écologie.

L'évidence de l'occasion

L’achat et la vente d’articles d’occasion entre particuliers étaient populaires bien avant la montée de l’inflation. Actuellement, tous les domaines sont concernés, que ce soit les vêtements, les articles de luxe, les smartphones, les meubles ou les jouets. Autrefois, cette démarche était principalement pour trouver des articles uniques ou rares, mais aujourd’hui, 12 % des personnes préfèrent exclusivement l’occasion.

48 % des sondés optent pour l’occasion dès que possible, se tournant vers le neuf seulement en l’absence d’alternatives.

Concernant les articles d’occasion les plus populaires, les vêtements et chaussures sont en tête pour 57 % des acheteurs, et 60 % des 18-24 ans les choisissent. Les livres et les articles de décoration/mobilier suivent avec 55 % et 50 % respectivement. Seuls 9 % des répondants achètent des articles de luxe d’occasion. De plus, 72 % des consommateurs d’articles d’occasion estiment que cela ne les incite pas à acheter plus qu’avant.

Crédits photo : IAEA Imagebank (CC BY 2.0)