La fin de The Nib, site et magazine déjà culte de la BD américaine

Créateur de cette publication satirique quotidienne, lisible en ligne et en version imprimée, le dessinateur américain Matt Bors met lui-même fin à l'aventure. Mais The Nib ne disparait pas sans un dernier coup d'éclat : 1680 pages de bandes dessinées en téléchargement gratuit, soit l'intégralité des 15 numéros de la revue.

Pour le site en lui-même, un appel aux dons a été lancé afin de garantir son archivage et le paiement de l'hébergement de l'ensemble.

L'ultime numéro de The Nib Magazine, The Future Issue, était consacrée, comme son titre l'indique, à l'avenir de l'humanité : « Pas d'intelligence artificielle, mais plus de 30 dessinateurs humains derrière des récits sur les Luddites, l'extinction, les colonies spatiales et l'Afro-futurisme », annonçait l'édito au sujet de ce vaste programme.

D'abord diffusés sur la plateforme Medium, les contenus de The Nib ont ensuite été portés par la société First Look Media, à partir de 2016. En septembre 2018, le magazine fait son apparition, quelques mois seulement avant le retrait de First Look Media du projet. Opiniâtre, Matt Bors avait alors annoncé un financement sur abonnement.

Selon le créateur de The Nib, la fermeture s'explique par une combinaison de facteurs, dont « la hausse des prix du papier et des expéditions, les bouleversements des réseaux sociaux, le désintérêt progressif pour les abonnements, l'inflation, et la simple difficulté de maintenir à flot un projet d'édition indépendant avec peu de ressources ».

De futures anthologies pourraient toutefois paraitre à l'avenir, a ajouté Bors dans son annonce de la fermeture.

La revue a récemment reçu un Eisner Awards, une des plus importantes récompenses du 9e art outre-Atlantique, celui de la meilleure anthologie.

Photographie : The Nib Magazine