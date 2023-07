Eisner Awards : le palmarès 2023 complet

Meilleure Histoire Courte

“Finding Batman” de Kevin Conroy et J. Bone dans DC Pride 2022 (DC)

Meilleur numéro/one shot

Batman: One Bad Day: The Riddler, de Tom King et Mitch Gerads (DC)

Meilleure série en cours

Nightwing, de Tom Taylor et Bruno Redondo (DC)

Meilleure série limitée

The Human Target, de Tom King et Greg Smallwood (DC)

Meilleure nouvelle série

Public Domain, de Chip Zdarsky (Image)

Meilleure publication pour enfants (jusqu'à 8 ans)

The Pigeon Will Ride the Roller Coaster! de Mo Willems (Union Square Kids)

Meilleure publication pour enfants (9 à 12 ans)

Frizzy, de Claribel A. Ortega et Rose Bousamra (First Second/Macmillan)

Meilleure publication pour les ados (13 à 17 ans)

Do a Powerbomb! de Daniel Warren Johnson (Image)

Meilleure série humoristique

Revenge of the Librarians, de Tom Gauld (Drawn & Quarterly)

Meilleure anthologie

The Nib Magazine, édité par Matt Bors (Nib)

Meilleure adaptation d'une histoire vraie

Flung Out of Space, de Grace Ellis et Hannah Templer (Abrams ComicArts)

Meilleures mémoires dessinées

Ducks : Two Years in the Oil Sands, de Kate Beaton (Drawn & Quarterly)

Meilleur album (nouveauté)

The Night Eaters, Book 1: She Eats the Night, de Marjorie Liu et Sana Takeda (Abrams ComicArts)

Meilleur album (réimpression)

Parker : The Martini Edition—Last Call, de Richard Stark, Darwyn Cooke, Ed Brubaker, et Sean Phillips (IDW)

Meilleure adaptation d'un autre média

Chivalry de Neil Gaiman, adapté par Colleen Doran (Dark Horse)

Meilleure édition américaine d'une publication internationale

Blacksad : They All Fall Down Part 1, de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, traduit par Diana Schutz et Brandon Kander (Dark Horse)

Meilleure édition américaine d'une publication asiatique

Shuna's Journey, de Hayao Miyazaki, traduit par Alex Dudok de Wit (First Second/Macmillan)

Meilleure collection d'archives - comic strips

Come Over Come Over, It’s So Magic, and My Perfect Life, de Lynda Barry, édité par Peggy Burns (Drawn & Quarterly)

Meilleure collection d'archives - comic books

The Fantastic Worlds of Frank Frazetta, édité par Dian Hansen (TASCHEN)

Meilleur scénariste

James Tynion IV, House of Slaughter, Something Is Killing the Children, Wynd (BOOM! Studios); The Nice House on the Lake, The Sandman Universe: Nightmare Country (DC), The Closet, The Department of Truth (Image)

Meilleur auteur/dessinateur

Kate Beaton, Ducks: Two Years in the Oil Sands (Drawn & Quarterly)

Meilleur artiste/encreur ou meilleure équipe artiste/encreur

Greg Smallwood, The Human Target (DC)

Meilleur peintre ou artiste multimédia (planches intérieures)

Sana Takeda, The Night Eaters : She Eats the Night (Abrams ComicArts); Monstress (Image)

Meilleur artiste de couverture

Bruno Redondo, Nightwing (DC)

Meilleure colorisation

Jordie Bellaire, The Nice House on the Lake, Suicide Squad : Blaze (DC); Antman, Miracleman by Gaiman & Buckingham : The Silver Age (Marvel)

Meilleur lettrage

Stan Sakai, Usagi Yojimbo (IDW)

Meilleur journal/périodique lié au domaine des comics

PanelXPanel magazine, édité par Hassan Otsmane-Elhaou et Tiffany Babb (panelxpanel.com)

Meilleur livre sur la bande dessinée

Charles M. Schulz : The Art and Life of the Peanuts Creator in 100 Objects, de Benjamin L. Clark et Nat Gertler (Schulz Museum)

Meilleur travail académique

The LGBTQ+ Comics Studies Reader: Critical Openings, Future Directions, édité par Alison Halsall et Jonathan Warren (University Press of Mississippi)

Meilleur design de publication

Parker : The Martini Edition—Last Call, design de Sean Phillips (IDW)

Meilleur webcomic

Lore Olympus, de Rachel Smythe (WEBTOON)

Meilleure série numérique

Barnstormers, de Scott Snyder et Tula Lotay (Comixology Originals)

