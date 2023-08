Italie : de plus en plus d’auteurs, de moins en moins de lecteurs

La première enquête porte sur l’utilisation du Bonus Cultura (ou 18app, le Pass Culture italien) par les jeunes de 18 ans à Turin. Elle montre qu’ils ont principalement acheté des titres qui se sont imposés sur le marché grâce à TikTok, notamment dans le domaine de la romance.

D’un point de vue méthodologique, il est important de souligner qu’Amazon, d’où proviennent les données, ne peut fournir que des données sur les best-sellers vendus, et non la répartition en pourcentage des dépenses, et encore moins leur montant.

Toutefois, quelques indicateurs intéressants subsistent : selon les données Amazon, les livres les plus achetés par les nouveaux adolescents de Turin et de sa province de janvier à aujourd’hui avec la 18app sont Dammi mille baci de Tillie Cole (Always Publishing, en France publié par Hachette) et Il fabbricante di lacrime (Magazzini Salani) de l’italienne Erim Doom. Comme on le voit, il ne s’agit pas de classiques de la littérature italienne, qui ne figurent pas par ailleurs dans le reste du classement.

L’impact du Bonus Cultura sur la consommation

Le Bonus Cultura de 500 € en est à sa septième et dernière année. À partir de l’année prochaine, il sera divisé en deux chèques, une « carte culture » réservée aux familles dont le revenu annuel est inférieur à 35.000 € et une « carte du mérite » pour ceux qui ont obtenu les meilleures notes au Bac.

Ceux qui ont eu 18 ans l’année dernière peuvent, à partir du 31 janvier, dépenser le montant mis à leur disposition par le ministère de la Culture pour acheter des livres, des CD, des DVD, aller à des concerts, au cinéma, au théâtre, aux musées, fréquenter des cours et acheter des abonnements à des journaux ou à des périodiques.

En ce qui concerne les données nationales (les dernières remontent aux cinq premiers jours de la dernière édition pour les personnes nées en 2003), on sait seulement que plus de 424.000 nouveaux adultes italiens se sont inscrits sur la plateforme 18app et ont déjà dépensé plus de 79 millions €. 80 % de ces achats sont effectués en ligne.

Améliorer la durabilité, rationaliser les ventes

L’enquête indépendante « L’impression de livres en ligne, un phénomène émergent dans la nouvelle organisation du marché de l’édition » a été réalisée par 4Graph (une typographie numérique italienne) auprès d’un échantillon de plus de 2200 professionnels du monde de l’édition.

En Italie, l’édition est la première industrie culturelle avec plus de 200 millions d’exemplaires imprimés en 2021 pour une valeur de 3,9 milliards € (source : ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica). Le secteur s’articule en petites et moyennes maisons d’édition (il existe au total environ 5000 structures) et est polarisé entre des milliers de petits et très petits opérateurs et un petit noyau de grands groupes et d’éditeurs de taille moyenne.

Les maisons d’édition qui ne font pas partie des grands groupes sont néanmoins très dynamiques et représentent environ la moitié du marché en termes de valeur, grâce aussi aux possibilités que leur offre le numérique.

Deux tendances émergentes dans l’industrie de l’édition italienne ressortent de l’enquête : l’attention et la conscience écologique croissantes des opérateurs du secteur ainsi que l’utilisation de l’impression en ligne ou impression à la demande (IAD). Aujourd’hui, cette technique offre des opportunités et des avantages sans précédent, car elle est de plus en plus intégrée à la chaîne de distribution, ce qui permet d’optimiser les tirages et les éventuelles réimpressions.

Les usages de l’impression à la demande

Les résultats de l’enquête menée par 4Graph confirment une augmentation du recours à l’impression à la demande avec des volumes passant de quelques dizaines d’exemplaires à de véritables tirages de 1000 exemplaires ou plus... Parmi les utilisateurs des services d’impression en ligne figurent les librairies qui apprécient la possibilité de réimprimer ne serait-ce qu’un seul exemplaire, ainsi que les boutiques en ligne qui ne lancent la production qu’une fois le livre vendu.

Selon l’enquête, les éditeurs ont de plus en plus recours à l’impression à la demande pour diverses raisons : imprimer de petits stocks de titres à faible rotation, réimprimer des titres demandés par les librairies, prolonger « la vie d’un livre » en faisant des réimpressions quand cela est demandé par le librairie ou le client. Plus précisément, les professionnels ayant participé à l’enquête 4Graph ont déclaré qu’ils utilisaient l’impression à la demande principalement pour imprimer des nouveautés (68,12 %), puis les titres à faible tirage (23,19 %) et les titres à la demande vendus en ligne (4,35 %) ainsi que les réimpressions (4,35 %).

Producteurs et consommateurs : un équilibre étrange

La recherche la plus récente a enfin été publiée par Nomisma, une société de conseil stratégique et environnemental, à la fin du mois de juin : basée sur les données de l’ISTAT, elle dresse un bilan de la dernière décennie et révèle un fait que l’on soupçonnait déjà : le nombre d'écrivains augmente tandis que celui des lecteurs diminue.

En Italie, 30 % des livres publiés ne se vendent pas ou ne se vendent qu'à un seul exemplaire. Sur l’ensemble des livres publiés en 2022, moins de 35.000 atteindront les 10 exemplaires vendus. Les librairies indépendantes, réunies par le Cat (Centro Assistenza Tecnica) Confesercenti Emilia-Romagna sur la base d’une étude de Nomisma, rendent compte de ces chiffres inquiétants du marché du livre.

Moins d’éditeurs, mais toujours plus de livres

Selon les données de l’ISTAT, le nombre de maisons d’édition en Italie a diminué au cours de la dernière décennie, passant de 5491 en 2012 à 4623 en 2021, la baisse la plus importante ayant été enregistrée entre 2012 et 2015 (-13,2 %). La production de livres n’a, elle, cessé de croître depuis 2016, à la seule exception de la baisse enregistrée en 2020 (due à la pandémie). Après un boom en 2019, avec 86.475 ouvrages publiés, la production de livres a encore progressé au cours de l’année 2021, affichant une augmentation de +4,3 % par rapport à 2019.

Si l’on considère l’évolution du nombre de librairies présentes en Italie, 2015 et 2019 se distinguent comme des années de baisse négative significative (avec respectivement 3 158 et 3 175 librairies), contrairement, par exemple, à 2021.

La lecture en crise

En 2022, on a assisté à un rebond du point de vente physique, qui avait déjà renoué avec la croissance en 2021 (pendant la pandémie, comme dans beaucoup d’autres pays, la vente en ligne avait profité de la situation). Dans l’ensemble, cependant, au cours des 11 dernières années, le nombre de lecteurs italiens, confirme l’étude, a chuté de 46,8 % de la population en 2010 à 40,8 % en 2021.

Il apparaît enfin, d’après cette étude, qu’un lecteur sur deux a lu entre deux et cinq livres au cours de l’année écoulée, avec une préférence pour les romans policiers (choisis par 58 % des lecteurs) et les thrillers (52 %).

Crédits photo : matt__feeney/unsplash.