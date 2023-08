En Tunisie, un poète victime de la loi sur la cybercriminalité

La plainte émane du ministère des Affaires culturelles, pour lequel le poète et universitaire Sami Dhibi travaille depuis quelques mois. Comme l'explique le principal intéressé dans une lettre communiquée aux médias tunisiens, la procédure remonte au début d'année 2023, après un « simulacre de conseil de discipline ».

Peu après son entrée au sein du ministère, occupé depuis 2021 par Hayet Guettat, Dhibi a adhéré à l'Union générale tunisienne du travail, pour « porter la cause de ceux qu’on n’entend pas ». D'après le poète, des syndicalistes se seraient appuyés sur les législations en vigueur afin de l'écarter et « continuer à abuser des deniers publics », selon le courrier signé par Dhibi.

L'annonce de son arrestation a en tout cas provoqué de vives réactions, dont celle de Chokri Mabkhout, directeur de la Foire internationale du livre de Tunis en 2017 et 2018 : « Il ne nous manque plus que de mettre un poète et chercheur en prison dans ce pays. Combien a-t-on perdu à emprisonner Sami Dhibi en prison et combien on en a gagné ? »

Raja Ben Slama, universitaire, psychanalyste et traductrice tunisienne, a commenté, sur son propre profil Facebook : « En ces temps étranges, la ministre de la Culture fait emprisonner un poète pour avoir publié sur internet. » Elle-même a été débarquée de la direction de la Bibliothèque nationale tunisienne en février dernier, qu'elle occupait depuis 2015.

À l'international, l'organisation PEN America se dit « très inquiète d'apprendre que le poète tunisien Sami Dhibi a été arrêté, et appelle les autorités à le libérer immédiatement ».

Brimer la liberté d'expression

La plainte qui vise Sami Dhibi s'appuie un décret-loi, publié par la présidence de la République tunisienne en septembre 2022. Le texte en question se justifierait par le besoin de lutter contre la diffusion de « fausses informations et rumeurs mensongères ».

Dans les faits, et sans trop de surprise, la législation permet surtout au pouvoir en place de contrôler les informations qui circulent sur internet et en particulier les réseaux sociaux. Les sanctions pour les auteurs ou colporteurs des « fausses informations » s'élèvent ainsi jusqu'à 5 années de prison et 50.000 dinars d'amende, soit un peu plus de 15.000 €.

Les journalistes et militants des droits civiques sont particulièrement exposés aux implications de cette loi, mais tous les citoyens peuvent potentiellement en faire les frais.

Elle illustre le tournant autoritaire donné à la Tunisie par son président Kaïs Saïed, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021, deux ans après son élection. Depuis, il s'est employé « à supprimer tous les contre-pouvoirs imaginés pendant la transition démocratique qui a suivi le “printemps arabe” », rappelle Hatem Nafti, membre de l'Observatoire tunisien du populisme, auprès de Franceinfo.

Photographie : drapeau sur la plage de Bekalta, en Tunisie (illustration, Habib M'henni, CC BY-SA 2.0)