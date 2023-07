Penguin Random House : la maison brûle, et tout le monde va voir ailleurs ?

Penguin Random House, l'un des plus puissants groupes éditoriaux du monde, a connu une vague de départs volontaires et de licenciements, rapporte le New York Times. Venant d'un des membres des Big Five, les cinq plus grands éditeurs des États-Unis, auquel on attribue environ 25 % des parts de marché du livre outre-Atlantique, ces mouvements interrogent...

Des vétérans sur le départ

Un certain nombre d'« éditeurs experts » ont rendu leur tablier, ces dernières semaines, parmi une soixantaine de départs, qui ont concerné l'édition, donc, mais aussi la publicité ou le département commercial. Au total, PRH emploie environ 5000 personnes en Amérique du Nord.

Des collaborateurs d'Alice Munro, Amor Towles ou encore Joyce Carol Oates ont quitté le groupe au pingouin, profitant parfois d'un plan de départ volontaire proposé par leur employeur. Les maisons du groupe sont plus ou moins touchées, de Knopf, où Kathy Hourigan, Vicky Wilson et Jonathan Segal, présents depuis plusieurs décennies, ont vidé leurs bureaux.

Des collaborateurs entrés plus récemment ont aussi été remerciés, comme Daniel Halpern, arrivé chez Knopf il y a deux ans. L'autrice Amy Tan, qui l'avait suivi chez PRH, ne s'en sépare toujours pas, et remboursera même l'avance de son prochain livre pour être certaine de le publier à ses côtés.

Nihar Malaviya, président directeur général de Penguin Random House depuis le mois de février 2023, a fait parvenir un message interne le 18 juillet dernier, expliquant : « Je suis navré de vous apprendre qu'hier, certains de vos collègues au sein du groupe ont été informés que leurs emplois ne seraient pas prolongés. Nous avons longtemps cherché à éviter de telles mesures, mais elles sont malheureusement indispensables. »

Inflation et actionnaires

Après l'euphorie de l'année 2022, au cours de laquelle le groupe avait avancé 2,2 milliards $ pour s'emparer de son concurrent Simon & Schuster — opération à laquelle s'est opposé avec succès le gouvernement américain —, 2023 s'annonce plus compliqué pour PRH.

Le départ du Markus Dohle, fin 2022, a marqué la fin d'une ère, mais ce sont surtout l'inflation et la hausse des coûts de production qui ont gâché l'ambiance. Tout comme l'obligation de contenter les actionnaires, et donc de réduire les coûts de fonctionnement à court terme, ce qui explique ces départs en série.

D'autres membres des Big Five adoptent d'ailleurs le même comportement. En mars dernier, Hachette Book Group et HarperCollins dégainaient également des plans de départ volontaire, dirigés vers les employés de plus de 50 ans et présents depuis 15 années dans les entreprises. Chez PRH, ceux de plus de 60 ans étaient concernés. La Lettre A rapporte d'ailleurs que HarperCollins étend cette réduction des effectifs à la France.

Une stratégie d'écrémage qui permet de se séparer des salaires les plus élevés, mais qui comporte aussi le risque de perdre une force de travail particulièrement expérimentée, capable par ailleurs de former de nouveaux arrivants. Pas certains que l'opération soit la plus rentable à long terme, en particulier dans un contexte où les rémunérations proposées aux jeunes éditeurs n'ont rien d'attractif...

La situation financière de Penguin Random House reste tout à fait convenable, avec un chiffre d'affaires à 4,2 milliards € en 2022, en hausse. Mais les bénéfices sont en berne, avec un résultat net de 666 millions €, contre 755 millions € l'année précédente (- 11,7 %).

Photographie : stand de Penguin Random House à la Foire du Livre de Londres, en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)