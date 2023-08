La Ville des vivants : entre liberté et responsabilité

ActuaLitté : Le sens des limites est donc important pour notre relation au monde, à nous-mêmes et aux autres ?

Nicola Lagioia : Les limites sont importantes, nous vivons dans un monde qui se croit illimité. Pour parler d’un autre sujet, il suffit de penser à l’exploitation des ressources : nous sommes convaincus qu’une croissance illimitée est possible, mais l’idée de l’illimité n’a pas sa place dans le monde physique, tout a une limite : les ressources de la planète sont limitées, la croissance économique ne peut pas être illimitée, même la vitesse n’est pas illimitée — précisément la vitesse de la lumière est une limite physique.

La limite est donc importante pour notre relation au monde — avoir une limite, c’est avoir le sens de la mesure et avoir le sens de la mesure, c’est respecter le monde qui nous entoure, mais c’est aussi se respecter soi-même. En effet, ne pas se donner de limites signifie ne pas avoir de système de régulation interne : si je crois ne pas avoir de limites, je me sens déjà automatiquement au-dessus de la loi, non pas d’un État, mais de la loi de la coexistence entre les êtres humains.

Marco Prato avait en effet une idée très fragile, très laxiste et dangereuse de la limite intérieure — après tout, le narcissisme et l’idée labile de la limite sont parents, parce que la conséquence du narcissisme est le délire de la toute-puissance. L’idée d’être libre de toute limite conduit soit à nuire aux autres, soit à l’effondrement psychique, parce que nous ne pouvons pas gérer l’idée de ne pas avoir de limites.

Donc, ce n’est que si nous sommes conscients d’une limite à transgresser que nous pouvons utiliser notre libre arbitre ?

Nicola Lagioia : Seule une limite me rend libre, s’il y a une loi claire, vous êtes finalement libre de décider de la violer ou non, mais s’il n’y a pas de ligne claire séparant ce qui est légal de ce qui ne l’est pas, vous n’avez même pas la liberté de choix parce qu’il n’y a plus de frontière et de limite. Et si vous n’avez pas la liberté de choix, vous avez des problèmes.

En général, les personnes qui ne savent pas clairement ce qu’elles peuvent faire et ce qu’elles ne peuvent pas faire sont des personnes qui ont des problèmes, même avec leur propre libre arbitre. L’idée de choix vient du fait que je suis conscient d’une action. Il suffit de penser au meurtrier classique de l’histoire de la littérature, Raskolnikov, dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Raskolnikov est conscient qu’il viole la loi, il y parvient précisément par le raisonnement, non pas inconsciemment comme Foffo et Prato, il décide consciemment de défier la loi des hommes, à tel point qu’après coup, il assume l’entière responsabilité de ce qu’il a fait et, précisément parce qu’il est conscient, il peut se repentir et il peut éventuellement arriver à la punition et peut-être au pardon.

Au lieu de cela, les deux meurtriers de Luca Varani, très peu conscients de la limite qu’ils franchissent, ont du mal à reconnaître leur geste comme un geste de libre arbitre, ils ont beaucoup de mal à reconnaître la culpabilité, la responsabilité de ce qu’ils ont fait, et ils restent donc, même après le meurtre, emprisonnés dans cette sorte de no man’s land, et c’est là leur damnation plutôt que leur prison. En fait, l’un des deux — Marco Prato — se suicidera.

En considérant l’histoire de ce meurtre, on est donc face à une évolution du concept de responsabilité ?

Nicola Lagioia : C’est une sorte d’effet domino : si le libre arbitre tombe, le principe de responsabilité tombe, tout comme les principes de culpabilité et de punition. Manuel Foffo et Marco Prato ne savent pas à quoi sert leur sanction. L’échafaudage de l’homme moderne tel que nous l’avons imaginé depuis quatre ou cinq siècles s’écroule un peu. Le libre arbitre est beaucoup plus fort que par le passé et ici il s’effondre, il vole en éclats, et il y avait donc peut-être là un élément de nouveauté par rapport à d’autres cas d’effusion de sang, et aussi un élément tout à fait conforme à l’époque dans laquelle nous vivons.

En effet, nous vivons dans ce que l’on appelle l’« anthropocène », c’est-à-dire la première ère géologique au cours de laquelle les changements les plus importants sur la planète sont déterminés par l’action humaine ; d’une part, nous déterminons ce qui se passe sur la planète, mais, d’autre part, nous ne contrôlons pas tant de choses. Par exemple, le changement climatique, l’économie — il suffit de penser aux crises économiques continues et de plus en plus retentissantes —, l’équilibre géopolitique : plus nous augmentons notre pouvoir sur nos territoires, plus nous ne contrôlons pas ce que nous déclenchons ensuite. Il m’a semblé qu’il s’agissait d’un meurtre qui était dans l’air du temps.

Dans tout cela, la société peut-elle jouer un rôle ?

Nicola Lagioia : La société est bien absente ici, ce sont des garçons seuls, abandonnés à la fois par les adultes et par leurs pairs, et à leur tour les familles impliquées dans le meurtre — qui sont des familles dévastées, celles de la victime, mais aussi des meurtriers — sont elles-mêmes des familles abandonnées. Hormis les funérailles, qui représentent peut-être le seul rituel qui nous reste et dans lequel nous essayons en quelque sorte de traiter un traumatisme, celui de la mort.

Il me semble qu’il y a peu de sociétés. Paradoxalement, dans une ville comme Rome, où par rapport à d’autres villes européennes il est assez facile de se socialiser, il y a un semblant de société, mais c’est quand même une ville du XXIe siècle où l’individualisme est beaucoup plus fort que la construction de liens. Et quand il y a un manque de société et que les liens sociaux sont plus faibles, il est plus facile de faire des erreurs, parce que vous n’avez à faire qu’à vous-même et que, seul, vous faites des erreurs beaucoup plus facilement.

Dans une société moderne telle que nous aimerions l’imaginer, dans une société qui n’est pas idéale, mais décente, les gens s’entraident pour se tromper le moins possible, et si l’on se détache de ces liens sociaux, deux choses se produisent. D’une part, un délire de toute-puissance, parce que je n’ai de comptes à rendre à personne, ou à très peu de personnes. D’autre part, un sentiment de souffrance, de solitude, parce que nous sommes des animaux sociaux, si nous nous détachons de ce besoin de socialité, nous commençons à déprimer, à nous sentir blessés, et ce type de blessure et de douleur engendre la dépression ou la violence. Dans le cas des deux garçons, il génère de la violence.

