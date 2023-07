Pika ouvre Wavetoon, pour diffuser des webtoons imprimés

Le webtoon, style de bande dessinée apparu en Corée du Sud, s'est essentiellement diffusé sur internet ces dernières années, gagnant en popularité. Lancée en 2004, la plateforme Webtoon, portée par le groupe Naver, représente aujourd'hui une force non négligeable dans l'édition, au point qu'elle a pu s'offrir Wattpad, principale plateforme d'autopublication.

Saisir la tendance au vol

De nombreux éditeurs « traditionnels » de bandes dessinées cherchent désormais à se positionner sur ce créneau, dont les succès ont largement dépassé les frontières de la Corée du Sud.

Citons ainsi la très symbolique parution en librairie, en mars dernier, de plusieurs webtoons chez DC Comics, pour lesquels les super-héros mythiques du catalogue de l'éditeur se plient aux thématiques et aux modes d'expression du genre.

Il y a quelques jours à peine, le groupe Michel Lafon se félicitait d'un partenariat avec l'application Webtoon, justement. Assez simple, celui-ci consiste en une publication en librairie de plusieurs grands succès de la plateforme. Marry My Husband et HighSchool Mercenary inaugureront cette alliance, dès l'automne.

Avec Wavetoon, le groupe Hachette s'engouffre à son tour sur ce marché, pour une proposition assez proche de son concurrent, la publication en librairie de séries à succès de REDICE Studio, « un des créateurs de contenus majeurs en Corée qui fait les beaux jours des plateformes de webtoons partout dans le monde, à l’image du célèbre Solo Leveling [publié par Delcourt, NdR] ».

Omniscient Reader’s Viewpoint (webnovel de singNsong, adapté par UMI et sleepy-C) sera en librairie en janvier 2024, bientôt suivi par The World After The Fall (webnovel de singNsong, adapté par S-Cynan et Undead Gamja) et Tomb Raider King (cosigné par Sanjijiksong et 3B2S).

Pour l'instant, les dates de parution et tarifs de vente ne sont pas communiqués.

