Originalité de l'oeuvre : une loi pour protéger les créateurs

Être créateur d'une œuvre nécessite parfois de devoir en prouver « l'originalité ». En cas de plagiat ou de contrefaçon, la justice française peut en effet réclamer à l'auteur d'une œuvre d'en démontrer le caractère original, avec des éléments « concrets et perceptibles » qui manifestent « l’empreinte de sa personnalité », pour reprendre les termes du tribunal de grande instance de Paris, en 2007.

Lorsque le travail d'un artiste emprunte beaucoup au réel, la production de ces preuves peut s'avérer assez ardue, et leur appréciation par le juge très subjective : prouver l'originalité représente une gageure pour les artistes, surtout lorsqu'ils travaillent dans des domaines visuels.

IA comme un problème

Avec quelques instructions d'un usager humain, une intelligence artificielle pourra sans trop de mal rédiger un texte adoptant le style d'un auteur. Convaincre et divertir un lecteur reste une autre paire de manches, mais la contrefaçon de la prose devient d'une facilité déconcertante.

Dans ces conditions nouvelles, prouver l'originalité d'une œuvre devant la justice se complexifie, puisque les éléments concrets et perceptibles peuvent être générés d'une manière automatique. La charge probatoire reposant sur le créateur s'avérerait donc particulièrement lourde.

D'autant que des cas de figure se sont déjà présentés, face à la contrefaçon et à la diffusion illégale. Les contrefacteurs, pour répondre aux accusations de violation du droit d'auteur, ont ainsi pu multiplier les contestations d'originalité, forçant les créateurs à abandonner face à des charges probatoires bien trop importantes.

D'une manière assez ironique, plus la contrefaçon est massive, « moins sa sanction peut être recherchée », comme le relevait en 2020 Michel Larive, qui était alors député France insoumise de l'Ariège.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui chuchote à l’oreille du ministère de la Culture pour les questions relatives au droit d'auteur, s'était penché sur le sujet dans un rapport, en 2020, esquissant diverses pistes pour simplifier la tâche des créateurs devant les juridictions.

Un « rocher de Sisyphe »

Un projet de loi, déposé par la sénatrice Sylvie Robert (groupe socialiste, écologiste et républicain, Ille-et-Vilaine), entend, avec un article unique, rééquilibrer la balance afin de lever le poids de la charge probatoire, véritable « rocher de Sisyphe » pour les auteurs.

La loi, si elle est adoptée, modifierait l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle afin de circonscrire la possibilité de la contestation de l'originalité d'une œuvre à l'existence d'« un doute sérieux » quant à celle-ci. Une fois la procédure motivée, l'auteur aurait de nouveau la charge « d’identifier ce qui la caractérise ».

« [P]ar cette modification législative, l'auteure de la proposition de loi souhaite plus globalement replacer le créateur — et ses droits afférents — au cœur de notre droit positif. Alors que les acteurs numériques et les plateformes captent encore trop souvent la richesse dérivée de l'œuvre au détriment du créateur qui en est pourtant à l'origine, il est indispensable d'affermir le droit d'auteur et de rendre plus effective sa protection afin que le partage de la valeur soit plus équitable », soulignent la sénatrice et ses collègues dans l'exposé des motifs de la proposition de loi.

La proposition de loi peut être lue à cette adresse.

Photographie : illustration, Jernej Furman, CC BY 2.0