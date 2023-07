À la Scam, des perceptions et répartitions en hausse en 2022 

Selon les chiffres arrêtés au 31 décembre 2022, la Scam compte aujourd'hui 52.503 membres — y compris ceux décédés, dont la société gère encore les droits —, dont 659 au Canada et 3863 en Belgique. 2002 nouveaux adhérents sont comptabilisés en 2022, dont 49,5 % d'autrices, qui représentent désormais 39 % de l'effectif total.

43 % des membres de la Scam ont moins de 50 ans, et cette proportion atteint 85 % parmi les nouveaux membres.

Hausse générale

La société de gestion collective a perçu 120,1 millions € en 2022, et reversé 113,15 millions € aux auteurs et autrices. Il s'agit là des deux plus hauts niveaux enregistrés depuis 2018. 40.770 ayants droit ont reçu des droits en 2022, un chiffre en baisse (-7,7 %) qui s'explique, selon la Scam, par la conséquence des soldes de copie privée audiovisuelle et sonore « qui avaient bénéficié à de très nombreux membres l’an dernier ».

12.821 autrices et auteurs d’œuvres littéraires ont bénéficié d’une répartition de droits au titre de la copie privée, de la reprographie et du droit de prêt en 2022. Notons que la Scam leur verse aussi des droits pour leur participation aux documentaires et entretiens de la télévision et de la radio.

3,5 % des droits répartis relèvent du répertoire de l’écrit, en baisse de 41,8 % par rapport à 2021 (de 6,88 millions € à 4,01 millions €). Cette baisse est la conséquence du transfert des droits des journalistes de la presse écrite dans les répartitions des accords journalistes. – Rapport d'activité et de transparence de la Scam 2022

Les perceptions générales issues de la gestion collective obligatoire (copie privée, prêt public et reprographie) sont quasiment stables entre 2021 et 2022. « Dans le détail, la rémunération pour copie privée est en léger recul à cause de la disparition progressive des disques durs externes et des box dotées d’un support de stockage, mais avec une progression pour le répertoire de l’écrit », prend soin de préciser la Scam.

Au sein des sommes réparties (pour rappel, 113,15 millions €, + 2,1 %), les droits relatifs aux exploitations

de l’année de référence du rapport d’activité (2022, donc) augmentent de 3,9 % comparé au rapport d’activité 2021 « en raison principalement d’une hausse des droits de l’écrit belge ».

Même président, nouveaux locaux

L'assemblée générale ordinaire du 21 juin dernier a permis de réélire Rémi Lainé président, avec, à ses côtés, Anja Unger en vice-présidente et Isabelle Jarry au poste de trésorière. Isabelle Jarry et Ernestine Ngo Melha représenteront les auteurs du répertoire de l'écrit au Conseil d’administration, pour un mandat de 4 ans.

Signalons enfin l'« importante transformation immobilière » du siège de la Scam, situé 5, avenue Vélasquez à Paris. Un « club des auteurices » y sera ainsi aménagé « au sein de la magnifique salle des colonnes pour favoriser les échanges informels dans un cadre convivial et adapté », relève le rapport d'activité 2022.

À LIRE - La Sofia aura redistribué une somme record aux auteurs et éditeurs sur 2022

Le document poursuit : « Enfin, un vaste espace mixte de coworking et de réception viendra compléter l’ensemble. Ce sont ainsi plus de 200 m2 supplémentaires qui seront dévolus aux auteurices. C’est en très grande partie pour cette raison que la Scam a acquis le 25 octobre 2022 de nouveaux locaux à proximité de son siège. »

En octobre 2022, pour concrétiser ces projets, mais aussi absorber l’augmentation de ses effectifs, la Scam a acquis de nouveaux locaux à proximité de son siège, par l’intermédiaire d'une SCI, nommée 5 Velasquez, créée pour l'occasion. Les fonds nécessaires à l’acquisition « ont été prêtés par la Scam à la SCI qui les remboursera dans le cadre d’un contrat de prêt », indique la société de gestion collective.

Le rapport d'activité et les chiffres clés 2022 de la Scam sont accessibles à cette adresse.

Photographie : illustration, Marco Verch, CC BY 2.0