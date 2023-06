La Sofia aura redistribué une somme record aux auteurs et éditeurs sur 2022

Les revenus générés par le droit de prêt en bibliothèque, qu'il s'agisse de la contribution de l'État (10,7 millions €) ou de la part collectée par les fournisseurs de livres reversée aux bibliothèques (7,3 millions €), ont atteint un total de 18 millions € en 2022, marquant une légère diminution après plusieurs années de croissance.

Cependant, le montant total redistribué cette année aux auteurs et aux éditeurs s'élève à 12,6 millions €, établissant ainsi un nouveau record, à l'exception du montant exceptionnel de l'année précédente, résultant des nouvelles modalités de répartition du droit de prêt qui ont permis de régler une dette accumulée sur plusieurs années.

Les redevances perçues en 2021 pour la copie privée numérique des livres (21,6 millions €), similaires à celles de l'année précédente, ont permis à la Sofia de redistribuer 14,9 millions € aux auteurs et aux éditeurs en 2022. Les perceptions pour l'année 2022, qui seront distribuées aux ayants droit en 2023, sont d'un montant équivalent et ont soutenu 409 projets dans le cadre d'actions culturelles, pour un total de 6 millions € (festivals et salons du livre, initiatives d'éducation artistique et culturelle, formations professionnelles, etc.).

Les perceptions générées par la gestion collective des livres indisponibles du XXe siècle se sont élevées à 100.000 €. De plus, il convient d'ajouter les revenus provenant du droit de reprographie collectés par le CFC, s'élevant à 400.000 €, ainsi que les droits perçus des sociétés affiliées à l'étranger, totalisant 200.000 €.

Enfin, la Sofia a considérablement augmenté sa contribution à la prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire des auteurs de livres, atteignant un montant total de 4,8 millions €.

Ont été élus au sein du Collège des auteurs/autrices : Valentine Goby, Marc-Antoine Boidin, Colette Vlérick et Séverine Weiss. Ont été élus au sein du Collège des éditeurs/éditrices : Benoit Pollet (Glénat), Arnaud Robert (Larousse), Juliane Charbois (Nathan), Laurence Ballet (Dalloz).

En 2022, la Sofia a concrétisé et lancé plusieurs projets importants dans le but d'améliorer le soutien et l'accompagnement de ses ayants droit ainsi que de l'ensemble des acteurs de l'industrie du livre. Voici quelques exemples de ces initiatives :

• La mise en place de nouvelles méthodes de distribution du droit de prêt afin d'accélérer les paiements aux ayants droit. • L'adoption de règles de répartition des droits révisées, visant à faciliter la distribution du droit de prêt pour les ouvrages impliquant plusieurs auteurs et à renforcer l'équilibre dans le domaine de la copie privée numérique entre les ayants droit. • En collaboration avec le ministère de la Culture, la réalisation d'une étude inédite sur le marché du livre d'occasion en France, dont les premiers résultats ont été présentés lors du Festival du Livre de Paris en avril 2023. • La mise en œuvre et le financement d'un dispositif expérimental de rémunération des auteurs lors des séances de dédicaces lors des festivals de bande dessinée. Ce dispositif a été reconduit en 2023 et étendu à un plus grand nombre de festivals. • L'organisation des premiers États généraux des festivals et salons du livre, qui se sont déroulés en mars 2023 à la Maison de la Poésie.

Ces initiatives témoignent de l'engagement continu de la Sofia à soutenir les auteurs, les écrivains et l'ensemble de l'industrie du livre en favorisant des pratiques équitables et en encourageant la diversité et l'innovation dans le domaine littéraire.

On retrouvera la synthèse de l'activité 2022 dans le document ci dessous :

