Un jeu pour former les professionnels du livre au développement durable

Le projet est né d'une collaboration entre l'association Fontaine Ô Livres, pôle de soutien économique aux acteurs de l'édition et de l'écrit, et Charles Hédouin. Ce dernier est expert en écoconception éditoriale et formateur au sein de l'organisme Youmatter, qui accompagne les entreprises dans la formation de leurs collaborateurs sur les sujets en lien avec la transition écologique et sociale. Il a également cofondé la plateforme Livr&co, une librairie en ligne qui assure une traçabilité des livres.

Charles Hédouin a déjà collaboré avec l'association Fontaine Ô Livres, pour la conception d'une formation dédiée aux défis du développement durable spécifiques au monde du livre, « Publier écoresponsable : définir les enjeux et améliorer ses pratiques ».

Il a aussi participé à la création de la Fresque de la Publicité dans le cadre de son poste de chargé de formation chez Youmatter. Malgré la diversité des fresques qu’il existe aujourd’hui (du climat et de la publicité, donc, mais aussi océane, du numérique, de la Low Tech, de l’économie circulaire, de la biodiversité, du développement durable...), c’est la première qui se spécialise sur le secteur du livre.

Défis et solutions

Cette fresque s’inspire de celle du climat, créée par l'ingénieur Cédric Ringenbach en 2018. Elle partage au grand public les défis et l'urgence des changements climatiques, mis en avant par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), et propose des actions concrètes sous la forme d’apprentissage ludique.

« Le but [de la Fresque du Livre] est de faire un constat, de refaire la chaîne de valeur d’un secteur, d’évaluer les impacts sur la société, sur la chaîne de valeur économique », explique Charles Hédouin à ActuaLitté.

Elle s’adresse aux professionnels du livre d’aujourd’hui et de demain, du plus débutant au plus averti pour les sensibiliser aux thématiques de la transition économique et sociale dans leur métier : éditeur, correcteur, diffuseur, graphiste, libraire, bibliothécaire, etc.

Le jeu s’appuie sur les dernières informations fiables pour mesurer dans un premier temps l'impact du secteur sur notre environnement, notamment « les données du Syndicat national de l'édition, de l'ADEME, du rapport Basic de 2017, ou encore des éléments de l'Association pour l’écologie du livre et du Shift Project, par exemple ».

Elle propose également des solutions pour toute la chaîne du livre, « du modèle économique (marché de l’occasion, financement participatif – précommandes et prix de lancement – réduction voire suppression du pilon, surdiffusion, mutualisation et coproduction...) à l’écoconception (pour réduire la mobilisation de ressources, d’énergie et de logistique, tout en augmentant la recyclabilité des ouvrages), tout en passant par les outils de médiation des professionnel(le)s de la lecture (bibliothèque verte, normes d’accessibilité des contenus...) », détaille le concepteur.

Un atelier d’intelligence collective

L'atelier autour de la fresque, d'une durée de trois heures, s’organisera en trois parties. La première établit un constat sur les réalités d'aujourd'hui grâce à des liens de causes-conséquences. La seconde définit des moyens pour solutionner les externalités négatives du secteur. La troisième fait émerger une conclusion et apporte des ressources utiles aux joueurs.

Les sessions se déroulent avec 5 à 15 participants au sein des entreprises ou dans le cadre d'une formation de l’association. À long terme, l’ambition est de créer des ateliers à distance, au moyen du logiciel collaboratif Mural, par exemple, ou via la formation à l'animation des personnes intéressées.

L'atelier est modulable en fonction des connaissances des uns et des autres. À l'heure actuelle, l'aspect visuel des cartes reste en développement.

Charles Hédouin ajoute qu'à la suite de ces interventions, « [les professionel(le)s du livre] ne peuvent plus ne pas savoir ». Lorsqu'on l'interroge sur le principal défi écologique de la chaine du livre, il répond, du tac au tac : « La surproduction. »

Le co-créateur explique que l'atelier sera testé à la rentrée par des professionnels du secteur. Ceci afin de finaliser certains aspects de la fresque, notamment les méthodes explicatives (en fonction de l'ordre d'apparition des cartes pendant l'atelier). La commercialisation commencera à partir du mois de novembre 2023.

Crédits photo : Joel & Jasmin Førestbird/unsplash