Le British Museum vole le travail d’une traductrice

Yilin Wang, qui s’est surnommée sur Twitter « Yilin (elle/iels) @usurpé.e par le British Museum », a publié une longue série de remarques : « Hey [British Museum], j’ai découvert que votre exposition Le siècle caché de la Chine utilise mes traductions de la poésie de Qiu Jin, mais vous ne m’avez jamais contactée pour me demander la permission. » Et d’ajouter : « Veuillez noter qu’il s’agit d’une violation du droit d’auteur ! Comment allez-vous régler ce problème ? »

Pour étayer ses dires, elle joint des articles signés de son nom, avec les textes qui auraient été plagiés par le BM. Et d'exiger le retrait de tous les objets qui comportent ses traductions – ou, préférablement, un dédommagement immédiat et approprié.

Yilin Wang revendique la traduction du chinois à l’anglais des phrases : « Alors que mon cœur se brise de rage face aux problèmes de ma patrie, comment puis-je m’attarder, invitée à l’étranger, à savourer les vents du printemps ? », et « ne dites pas que les femmes ne peuvent pas devenir des héros ».

Des excuses qui "sonnent faux"

Dans un communiqué, le BM affirme prendre « très au sérieux les autorisations de droits d’auteur », et avoir contacté Yilin Wang suite à la publication de ses tweets. Pour réparer ce qu’ils qualifient d’« erreur humaine non intentionnelle », ils la rémunéreront pour la période où ses écrits ont été exposés ainsi que pour ceux du catalogue imprimé. Wang affirme sur Twitter que ce dernier a déjà été tiré à plus de 30.000 exemplaires.

Selon elle, les employés du musée qui lui ont écrit auraient insisté sur le fait que de nombreux universitaires leur avaient donné l’autorisation d’utiliser leur travail « gratuitement ou à faible coût ». Avant qu’elle leur ait répondu, ils lui ont ensuite envoyé un second courriel pour lui annoncer avoir enlevé toutes ses traductions et la dédommager de 150 £, soit environ 175 € pour l’utilisation de son travail dans le catalogue, une somme qu’elle considère comme insuffisante.

Cette exposition, qui a bénéficié d’un financement de plus de 700.000 £ — soit plus de 800.000 € — célèbre la vie et l’héritage de Qiu Jin (1875 - 1907), une poétesse révolutionnaire chinoise. Selon le Musée, cette exposition est le fruit de quatre ans de travail mené par le conseil de recherche britannique Arts and Humanities Research Council et l’université de Londres, avec la collaboration de plus de 100 chercheurs de 14 pays.

Pour Wang, l’ampleur des effectifs et du budget rend cet effacement d’autant plus déconcertant : « Vous avez travaillé sur ce projet pendant quatre ans, mais vous n’avez pas pu créditer, contacter et payer un traducteur ? » Lors d’un entretien qu’elle a donné à CNN, Wang déclare que « ces mesures sont insuffisantes » et que « les excuses sonnent faux ».

L’invisibilisation des traductrices de couleur

Selon Yilin Wang, la récente violation de ses droits d’auteur est symptomatique d’un manque de considération envers les traducteurs, et en particulier des femmes et des personnes de couleur.

Et de rappeler les efforts qu’elle a déployés pour ces traductions : « J’ai lu de près plus de 200 poèmes de QJ environ cinq fois et j’en ai publié une douzaine. D’une manière générale, mes traductions de poèmes prennent entre une semaine et plusieurs mois, soit une moyenne de 20 à 50 heures par poème, ce qui comprend la sélection, la recherche documentaire, l’annotation, la traduction, les révisions et la recherche de commentaires. »

Elle ajoute : « Lorsqu’ils volent mes traductions, ils me volent toutes ces connaissances et cette expertise. »

Yilin Wang n’est pas la seule professionnelle à dénoncer l’invisibilisation et la précarité du travail des traducteurs qui est également menacé par l’utilisation des Intelligences artificielles…

Crédits photo : Bill Holler (CC BY-SA 2.0) / Domaine Public