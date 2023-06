Abduljalil al-Singace : dix ans de prison et 700 jours de grève de la faim

Emprisonné depuis 2011, Abduljalil al-Singace avait été condamné à la détention à perpétuité pour des allégations terroristes découlant de son rôle dans les manifestations anti gouvernementale de la même année. En juillet 2021, après la confiscation de son livre sur les dialectes bahreïnis de l’arabe, il entame une grève de la faim.

Des conditions difficiles

al-Singace avait écrit l’ouvrage à la main sur une durée de 4 ans dans sa cellule de la prison de Jaú, dans l’est de Bahreïn. Deux mois après le début de sa protestation, de nombreuses organisations telles que Reporters sans frontière et Americans Democracy and Human Rights in Bahrain appelait à sa libération de toute urgence.

L'activiste dénonce en particulier un harcèlement continu qui se manifeste par une surveillance permanente de la part des gardiens de la prison. De plus, son état de santé ne cesse de se dégrader. En effet, quelques années avant son emprisonnement, il a été diagnostiqué d’une polio se traduisant par de nombreuses séquelles musculaires, qu'une grève de la faim prolongée n'améliore en rien.

Le 13 août 2022, plusieurs organisations ont à nouveau publié une déclaration commune à destination cette fois-ci du roi du Bahreïn, Shaik Hamed ben Issa Al Khalifa. Il réitérait leur demande de libération immédiate d’al-Singace, dont l’état de santé restait préoccupant et continuait de se dégrader.

Vers une libération immédiate

Dans un rapport publié le 25 mai dernier par un groupe du travail du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, des experts ont déclaré qu’al-Singace présentait un cas « crédible » de torture aux mains du gouvernement local.

Compte tenu des circonstances de l’affaire, la solution appropriée serait de libérer M.Al-Singace et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d’autres réparations, conformément au droit international. - ONU

Husain Abdulla est le directeur exécutif d’Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB). Il affirme dans Middle East Eye que le rapport renforce le fait qu’al-Singace est derrière les barreaux depuis plus d’une décennie pour « une fausse condamnation résultant de fausses accusations et d’un faux procès ».

Il ajoute que « si le gouvernement bahreïni a le moindre respect pour la communauté internationale — ou même s’il a le moindre soupçon de décence commune — il libérera immédiatement le Dr al-Singace. »

En octobre 2022, Abduljalil al-Singace était nommé co-lauréat du PEN Pinter Prize afin de saluer son courage.

Crédits photo : illustration par Matthias Müller (CC BY-NC-ND 2.0)