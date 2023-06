Le fondateur de la revue Encre vives, Michel Cosem, s'en est allé

« Quelle triste nouvelle », s’exclame Claude Faber, avant d’ajouter : « Cet homme charmant, élégant, attentif était un bel auteur, un poète délicat, et le fondateur d’Encres vives, l’une des plus anciennes et des plus respectées revues de poésie de France. »

La revue de tous les poètes

Encres vives est née en 1960, et aura accueilli des plumes comme celle de l’inventeur du concept de créolisation, Édouard Glissant, mais aussi Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet, Claude Vigée, Andrée Chedid, Jean-Pierre Siméon... « Nous sommes nombreux à lui devoir beaucoup », résume Claude Faber, qui a vu son premier recueil, Bleu de nuit, paru en 1995, être publié par Michel Cosem.

La revue a été pensée comme un laboratoire d’écriture, mais aussi un tremplin pour des auteurs émergents. Chaque numéro d’Encres vives proposait une sélection éclectique de poèmes, de nouvelles, d’essais et de critiques littéraires, pour une diversité de voix et de styles.

Le dernier numéro, 520, a été édité en février 2022. Les numéros les plus récents se présentaient sous la forme d’une plaquette de seize pages A4. Ils proposent le recueil d’un auteur, une anthologie collective ou encore un dossier sur un poète contemporain.

Savoir-vivre et douceur

Né en 1939, Michel Cosem a été une figure importante du monde du livre du sud de la France. Son œuvre est pléthorique, publiée de Seghers à Gallimard, en passant par L’Harmattan, Robert Laffont ou les éditions du Rocher pour ne citer que ces maisons. Son roman Les Yeux de l’oursonne a été imprimé en 2019 chez De Borée, et La mélopée du rouge-gorge au Tertium en mars 2022.

Parmi les nombreuses distinctions qu’il reçut tout au long de sa longue carrière, on peut citer le Prix Antonin-Artaud 1986 pour son recueil de poésie, Aux yeux de la légende, édité chez Dominique Bedou, ou plus récemment le Prix de l’Association nationale des conseillers pédagogiques, en 2002, pour son roman jeunesse Malelouve des terres à Brumes, paru aux éditions Sedrap. Enfin, il proposa de multiples anthologies de poésie, de nouvelles et de contes traditionnels régionaux.

« Être édité par Michel Cosem, c’était un honneur... et une joie comparable à celle d’être accueilli dans une belle maison, avec élégance, savoir-vivre et douceur », conclut l’auteur de Nos reflets dans les arbres.

Crédits photo : Dinkley (CC BY-SA 4.0)