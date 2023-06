Mort de John Romita Sr., titan des comics américains

Une légende s'est éteinte, avec la mort de John Romita Sr., un des représentants de la montée en puissance la maison Marvel dans le domaine des comics de super-héros.

Natif de New York, Romita a suivi des études en dessin industriel, mais commence sa carrière dès l'âge de 19 ans au sein de Timely Comics, entité qui deviendra, quelques années plus tard, Marvel. Il y croise déjà Stan Lee, et illustre des récits de science-fiction, d'horreur, ainsi que des aventures de Captain America.

Entre 1958 et 1965, c'est pourtant au sein de DC Comics qu'il affute son talent de dessinateur, sur des titres relevant essentiellement de la romance. Au milieu de la décennie 1960, Romita Sr. repasse chez Marvel, où de nouveaux super-héros ont fait leur apparition, et prend la suite de Steve Ditko sur The Amazing Spider-Man.

Il s'en sort avec brio, et utilise même son expérience pour creuser la vie sociale et sentimentale de Peter Parker, une composante cruciale de la série et du personnage. Il y ajoute aussi un certain nombre de figures centrales avec Stan Lee, comme le Caïd, le Rhino et bien entendu Mary Jane Watson, compagne de Peter Parker. En 1973, il cosigne avec Gerry Conway et Gil Kane le poignant récit The Night Gwen Stacy Died, un des favoris des amateurs...

The Night Gwen Stacy Died, couverture de John Romita Sr., juin-juillet 1973

La même année, il devient directeur artistique de la Maison des Idées, participant à la création de nombreux personnages, dont Wolverine, Luke Cage et The Punisher. Il signait encore, de temps à autre, les illustrations de différents récits. En 1996, il prend une semi-retraite méritée, marquée par une entrée au Hall of Fame des Eisner Awards, qui salue les géants de la BD aux États-Unis.

Il laisse derrière lui son épouse et deux fils, dont John Romita Jr., qui a également fait carrière chez Marvel en tant que dessinateur.

Photographie : John Romita Sr. en 2017 (capture d'écran YouTube)