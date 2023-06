Le premier roman de Salman Rushdie enfin réédité

Non pas un, mais deux ouvrages pour la rentrée littéraire : l'écrivain qui travaille actuellement sur un ouvrage « assez court » portant sur sa tentative d’assassinat, en août dernier, sera au coeur des réjouissances.

Traduit voilà près de 50 ans

Épuisé, introuvable même sur des sites d'occasion, Grimus, sortira en poche chez Folio le 24 août (date provisoire), en conservant la traduction que Maud Perrin avait réalisée en 1977. Décédée en 2010, cette dernière a également traduit La Couleur pourpre d'Alice Walker (Robert Laffont) ou encore Baby Love, de Joyce Maynard (Philippe Rey).

Pourquoi ne pas réviser alors un texte nécessairement daté ? « Folio a toujours veillé à maintenir les 11 titres de l’auteur au catalogue. Folio étant son plus gros éditeur de poche, il paraissait juste de rendre à nouveau disponible ce premier roman inclassable qui porte en germe toute l’inventivité et la puissance de sa prose », explique Anne Assous, directrice Folio à ActuaLitté.

Et d’ajouter : « La traduction est impeccable. Maud Perrin (aka Mimi Perrin) était la traductrice de grands auteurs (Le Carré, Alice Walker, Jean Rhys, etc.). Voici le mot d’Ursula Le Guin à propos du livre : "Un livre éblouissant, beau, drôle et perpétuellement surprenant". » Dans tous les cas, le lecteur de 2023 aura sous les yeux une traduction vieille de 50 ans...

Grimus, aux limites de la science-fiction

Dans ce conte fantastique, après avoir bu un élixir qui lui confère l’immortalité, un jeune Indien passe les 700 années suivantes à naviguer sur les mers. Lassé, il se rend finalement sur l’île montagneuse de Calf pour retrouver sa condition de mortel. De quête en quête, il se retrouvera face au créateur de l’île, et découvrira sa propre humanité.

À LIRE - À New York, Salman Rushdie de retour, en public

Dans ce texte, Rushdie explorait déjà les thèmes qui composeront son oeuvre : la magie, la mythologie et la réflexion sur la nature de la réalité. Pour construire les personnages et la narration de Grimus, il s'était ainsi inspiré, entre autres, des pensées soufie, hindoue, chrétienne et nordique.

Pourtant, le récit n'aura eu que peu de succès, ce qui explique que l'on ne se soit pas préoccupé d'alimenter les stocks. C'est en 1981, avec son second roman, Les Enfants de minuit (trad. Jean Guiloineau, Gallimard), lauréat du Booker Prize, que Rushdie s'installera sur la scène littéraire mondiale.

Deux Rushdie, sinon rien

Fait cocasse, et plutôt inédit, Salman publiera en France deux romans lors de la rentrée de septembre. Et Folio ne se cache pas le moins du monde de surfer sur une actualité éditoriale plus chaude : la réédition de Grimus s'inscrit « en écho à la nouveauté chez Actes Sud, d’autant que les thématiques se recoupent un peu ».

Car oui, la maison arlésienne proposera Victory City, le 15e ouvrage du romancier : traduit en français par Gérard Meudal, il était sorti en février dernier chez Penguin Random House – et paraîtra sous son titre original. Proposé en précommandes près de huit mois avant sa sortie, le texte n'aura pas bénéficié des habituelles tournées promotionnelles, Rushdie se consacrant à sa rééducation et aux soins.

Ce récit légendaire rempli de merveilleux prend racine dans le sud de l'Inde au 14e siècle : une femme appelée Pampa Kampana insuffle la vie à un empire formidable par le biais de son souffle. Elle observe l'apogée, la déchéance et la chute de cet empire au bout de deux cent cinquante ans. La nature humaine est au coeur de Victory City, une tentative de créer une ville, un territoire, un monde où règne la tolérance plutôt que les divisions, où les femmes sont égales aux hommes.

Au croisement de l'amour, de l'aventure et du mythe, le nouveau roman de Salman Rushdie explore toute la gamme des aspirations humaines et soulève la question de l'utopie et des sociétés que nous contribuons à façonner...

Crédits photo : Christoph Kockelmann (CC BY-SA 4.0)