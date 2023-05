À New York, Salman Rushdie de retour, en public

L’écrivain indien naturalisé américain s’est déplacé afin de récupérer une récompense d’honneur. Une gratification décernée par l’organisme de défense de la liberté d’expression et de la littérature, PEN America, dont il a par ailleurs été le président, entre 2004 et 2006.

La lutte continue

Une venue non annoncée aux 700 invités du gala qui s’est tenu au Musée américain d’histoire naturelle, à Manhattan. « Le terrorisme ne doit pas nous terroriser. La violence ne doit pas nous dissuader. La lutte continue », a-t-il notamment déclaré, et ce, en français, en espagnol et en anglais.

Salman Rushdie porte à présent des lunettes avec un verre teinté à l’œil droit. Son agent Andrew Wylie avait révélé en octobre que son client avait perdu la vue de cet œil, comme l’usage d’une main. Cette attaque a été perpétrée à l’occasion d’une conférence littéraire à Chautauqua, petite ville culturelle du nord-ouest de l’État de New York.

À LIRE - Censure en bibliothèques, réécriture d'oeuvres : Salman Rushdie inquiet

L’assaillant, Hadi Matar, est un jeune Américain d’origine libanaise, âgé de 24 ans. Son compte Facebook contenait de nombreuses images de l’ayatollah à l’origine de la rançon de plusieurs millions de dollars pour la tête de Rushdie, en 1989. Il entretenait des échanges avec des extrémistes chiites, branche de l’Islam majoritaire en Iran. Incarcéré, il est dans l’attente de son procès.

Salman Rushdie profita de ce premier discours public depuis l’attaque pour rendre un hommage : « S’il n’y avait pas eu ces gens, je ne serais certainement pas ici aujourd’hui. J’étais la cible ce jour-là, mais ils ont été des héros [...] Je leur dois ma vie. » Il évoque les gardes et spectateurs qui ont courageusement maîtrisé l’assaillant.

Auprès du New Yorker, il confiait en février dernier souffrir de stress post-traumatique, ce qui l’handicape dans son travail d’écriture.

Menacé depuis plus de 30 ans

Le 14 février 1989, l’ayatollah Khomeini profère une fatwa contre Salman Rushdie pour blasphème et apostasie, après la parution de son roman Les Versets sataniques (trad. A.Nasier, Gallimard). Il fut alors placé sous protection judiciaire, le basculant dans une nouvelle vie sous le signe du danger et de la menace constante.

Le 24 septembre 1998, le gouvernement iranien annonçait officiellement son renoncement à accomplir la fatwa, tout en expliquant que la loi islamique rendait son annulation impossible.

Foisonnant roman de plus de 700 pages dans la version Folio, Les Versets sataniques aborde de front les thèmes de la foi, de la tentation, du fanatisme religieux ou encore du racisme. Jugé blasphématoire par un nombre important de musulmans rigoristes, à cause des prétendues moqueries du Coran et de la figure de Mahomet, il est condamné par la communauté de son pays d’origine, avant que tout le monde musulman ne s’empare de cette affaire.

À LIRE - L'Iranienne Narges Mohammadi lauréate du Prix PEN/Barbey 2023

Son 15e roman, Victory City, sortira en France chez Actes Sud en septembre 2023. Il est paru en anglais début février.

Crédits photo : Salman Rushdie, le 18 mai 2023 (PEN America, courtesy of Getty Images)