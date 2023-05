Salman Rushdie écrit un livre “assez court” sur sa tentative d'assassinat

Le 12 août 2022, à Chautauqua, ville de l'État de New York, Salman Rushdie recevait une dizaine de coups de couteau, assénés par un homme présent dans le public d'une conférence de l'écrivain. Transporté en urgence pour des soins, Rushdie a survécu, mais avec de lourdes séquelles : il a perdu l'usage de l'œil droit et la mobilité d'une de ses deux mains.

Présent, et bien présent

Après plusieurs mois de convalescence, Salman Rushdie accordait en février 2023 un premier entretien au New Yorker dans lequel il revenait sur la tentative de meurtre et ses conséquences. « Vous savez, je me suis déjà mieux porté », expliquait-il alors, « mais, vu ce qu'il m'est arrivé, je ne vais pas trop mal ».

La semaine passée, l'écrivain s'est manifesté à plusieurs reprises. Le lundi 15 mai dernier, il a reçu le Freedom To Publish Award, récompense saluant son engagement pour la liberté de publier. À cette occasion, il a dialogué par visioconférence et a fait part de son inquiétude pour la liberté d'expression, dans le monde entier.

Nous vivons à une époque, je crois, où la liberté d'expression, la liberté de publication est menacée dans les pays occidentaux, à un niveau dont je n'avais pas été le témoin de toute mon existence. – Salman Rushdie, le 15 mai 2023

Il a fait référence à la vague de censure des livres des bibliothèques publiques et scolaires américaines, mais aussi au mouvement de réécriture de certaines œuvres, pour en retirer des termes jugés problématiques.

Le 18 mai, au soir, l'auteur était présent en personne, pour la première fois depuis son agression, lors d'un événement public, le gala annuel de l'organisation PEN America.

« Le terrorisme ne doit pas nous terroriser. La violence ne doit pas nous dissuader. La lutte continue », a-t-il déclaré, en français, en espagnol et en anglais. Une nouvelle occasion de défendre la liberté d'expression, d'autant plus que Rushdie est un ancien président de PEN America, entre 2004 et 2006.

« Fais ce que tu as à faire, et n'aie pas peur »

Dès ce samedi 20 mai, Rushdie était de retour, cette fois en visioconférence, convié à l'occasion d'un festival de la revue Financial Times. « L'œil représente bien sûr une lourde perte, mais, à part cela, je suis totalement opérationnel », a confié l'auteur des Versets sataniques.

« Je ne lis plus aussi vite qu'avant, mais je suis en train d'écrire un livre, assez court, je pense, sur les événements », a-t-il poursuivi. Interrogé sur le conseil qu'il donnerait à un jeune auteur, Rushdie a répondu : « Je lui dirais, fais ce que tu as à faire, et n'aie pas peur. »

Le 14 février 1989, l’ayatollah Khomeini profère une fatwa contre Salman Rushdie pour blasphème et apostasie, après la parution de son roman Les Versets sataniques (trad. A. Nasier, Gallimard). Il fut alors placé sous protection judiciaire, le basculant dans une nouvelle vie sous le signe du danger et de la menace constante.

Le 24 septembre 1998, le gouvernement iranien annonçait officiellement son renoncement à accomplir la fatwa, tout en expliquant que la loi islamique rendait son annulation impossible.

Dans son livre Joseph Anton, paru en 2012 chez Plon dans une traduction de Gérard Meudal, Salman Rushdie avait évoqué son existence sous ce pseudonyme, et notamment son quotidien sous stricte surveillance policière britannique, à cause de la fatwa.

Photographie : Salman Rushdie, le 18 mai 2023 à New York (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for PEN America)